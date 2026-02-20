Ortega peleará dentro de Vox porque su "honorabilidad no está en venta" y acusa al partido de inventarse "mentiras"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha adelantado que peleará dentro de la formación política hasta donde tenga que llegar, incluida la justicia ordinaria, porque su "honorabilidad no está en venta", para acusar al partido que dirige Santiago Abascal de inventarse "mentiras" como "excusas" para tratar de echarle.

Es la primera vez que Ortega se pronuncia desde que se conociera que la dirección de Vox le ha abierto un expediente de suspensión de militancia, en estado cautelar, exigiéndole que deje la portavocía del grupo municipal y que pase a manos de la concejala Arantxa Cabello. En el mismo acto de reconocimiento a bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha dirigido a Vox para aclararles que la decisión de apartar a Ortega de la portavocía sólo le corresponde al grupo municipal, algo que no han hecho, como ha confirmado.

Ortega ha asegurado en una intervención ante la prensa que también se pregunta "cómo son capaces algunos de llevar esta estrategia de persecución, de intento de silenciamiento, de apartamiento, de expulsión, de cese en estos momentos tan graves para España, gobernada por un tirano y una organización criminal", cuando el país "necesita unidad y la fuerza de Vox es más necesaria que nunca".

"Yo no sé si es que algunos han decidido cambiar aquel lema de 'luchemos codo con codo' por 'metamos codazos a todo aquel que nos moleste para ponernos nosotros encima de sus hombros'. Y del lema 'sólo queda Vox' parece que han decidido decir 'sólo quedan ellos"", ha espetado.

"TENGO LA CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

El todavía portavoz municipal de Vox ha asegurado que tiene "la conciencia muy tranquila". "He defendido con honradez, con lealtad, con patriotismo, con coherencia desde el minuto uno que se fundó este partido hasta este minuto que les estoy hablando. Yo no he traicionado a nadie, yo no he engañado a nadie, yo no he mentido", ha subrayado.

También ha advertido a sus compañeros de filas que no va a tolerar "de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia que consiste en estar filtrando a los medios de comunicación informaciones, por ejemplo, sobre un acuerdo de votación de unas cuentas de Vox, para luego a través de sus redes soltar el bulo y la mentira" de que el que estaba filtrando era él.

"Yo estoy en el Comité Ejecutivo Nacional desde 2014. No he filtrado jamás, ni se me ha pasado por la cabeza, una información reservada, de las muchas que por cierto conozco, sobre las cuentas del partido, sobre las decisiones que se han tomado o sobre las actuaciones que han hecho unos y otros. Yo me he reservado siempre y he cumplido con mi deber de reserva. Por tanto, mi honorabilidad no está en venta", ha remarcado.

Cree que "algunos" están buscando "alguna excusa de las que no tienen" para cesarle de sus cargos y de los órganos del partido. "Parece que tienen que inventarse algunas mentiras y excusas para intentar justificar sus injustificados ceses y expulsiones", ha lanzado, para insistir en su "comportamiento ejemplar".

"SI UNO CAE, CAEMOS TODOS"

Dice que no se merece lo que está sufriendo él y sus compañeros. "Y por eso, por justicia, voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos. Voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria", ha advertido.

No ha olvidado hacer un alegato por el compañerismo. "Si cae uno caemos todos. Yo no voy a dejar nunca caer a los compañeros que han luchado a mi lado en el Grupo Municipal de Madrid con lealtad y con firmeza", ha asegurado.

En su intervención ante la prensa, el portavoz municipal ha insistido en que desde hace tiempo, "casi un año y medio, mucha gente le pregunta "por qué le echan de su partido" y lo hacen "completamente perplejos".

"Cómo es posible que habiendo luchado desde el minuto uno o el minuto menos uno, porque empezamos mucho antes para fundar este partido, que siendo secretario general de este partido y habiendo recorrido cada rincón de España cuando no teníamos representación institucional, cuando no teníamos cargos públicos, cuando no teníamos recursos económicos... y te cesan de secretario general fulminantemente a tu equipo y a todo tu equipo sin dar ninguna explicación", ha señalado Ortega que le preguntan.

El concejal ha puesto en valor su lucha también desde el Congreso de los Diputados, con "intervenciones que han sido aplaudidas por el grupo y que han tenido una altísima repercusión en la población" pero, aún así, fue "fulminantemente cesado como portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados".

Tampoco se ha olvidado del "proceso contra los golpistas en Cataluña, que fue lo que dio a conocer a Vox", "nuestro pequeño grupo político", como lo ha definido, pero aún así le "cesaron fulminantemente como portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados".

Igualmente, ha puesto el foco en el cese del Comité Ejecutivo Nacional, del que formaba parte desde 2014, "desde la propia fundación" junto con Santiago Abascal, "expulsado sin causa ni razón ninguna".

El siguiente hito ha sido la pretensión de "expulsión como portavoz del grupo municipal" cuando lo que ha hecho con su equipo ha sido "mantener la coherencia, la defensa de la lucha por la libertad, contra las zonas de bajas emisiones, contra las imposiciones del fanatismo de la ideología de género, que ha mantenido la bandera en alto para la bajada de impuestos, para lograr la seguridad en Madrid".

"QUE PIERDAN TODA ESPERANZA DE QUE ORTEGA VA A BAJAR LA CABEZA"

"Mi honorabilidad no está en venta. Y algunos que pierdan toda esperanza de que Ortega va a bajar la cabeza, que Ortega se va a callar ante esa difamación repugnante de estar filtrando. Lo importante es que buscan con eso, tal vez tener alguna causa o alguna excusa de las que no tienen para cesarme de ninguno de los cargos y de los órganos porque parece que tienen que inventarse algunas mentiras y excusas para intentar justificar sus injustificados ceses y expulsiones", ha enfatizado.

Él seguirá defendiendo "la honorabilidad, la verdad y la lealtad a este proyecto" porque están en política "para defender principios y valores al servicio de España y no los intereses personales o particulares de nadie".