La reina Sofía, honoris causa por la Universidad de Las Palmas por su compromiso social

Las Palmas de Gran Canaria, 20 feb (EFE).- La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha investido este viernes a la reina Sofía como doctora honoris causa "por su mérito intelectual, ético y social" y por su "compromiso con la educación, la ciencia y la cultura".

Así lo ha subrayado el rector, Lluís Serra, en la ceremonia que ha tenido lugar en el Paraninfo de la ULPGC, que ha querido reconocer de esta forma "una trayectoria excepcional" y expresar públicamente "su admiración por una vida dedicada al servicio, al conocimiento, la cultura y, muy especialmente, a la dignidad de las personas más vulberables". EFE

