Illa muestra su "compromiso total" con que la Generalitat gestione el IRPF, como pide ERC

Barcelona, 20 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado este viernes su "compromiso total" con los acuerdos de investidura, en especial con "avanzar" en el despliegue de la Hacienda catalana y que esta pueda asumir la gestión del IRPF, una reclamación en la que insiste ERC.

En una intervención retransmitida en abierto en el marco de una reunión del Consejo Técnico de la Generalitat, Illa se ha comprometido a "seguir impulsando los acuerdos y las iniciativas parlamentarias" para que esto sea "posible", cuando ERC está a la expectativa de un gesto de los socialistas en la carpeta del IRPF para sentarse a negociar los presupuestos catalanes de 2026.

"Sé qué tenemos que hacer, sé como hacerlo y sé que lo haremos, el compromiso es total", ha rematado Illa, que ya ha acordado las cuentas de la Generalitat con Comuns, su otro socio de investidura. EFE