Álex Mozas reconoce la motivación del Bidasoa para ganar en León

Irun (Gipuzkoa), 20 feb (EFE).- El entrenador del Irudek Bidasoa-Irun, Álex Mozas, ha reconocido este viernes la motivación que tiene su plantilla para ganar en León ante un Ademar que se ha convertido en una de sus rivales más complicados en las últimas temporadas.

"Para el equipo siempre es una motivación ir allí. Al final son cuatro partidos en los que no les hemos podido ganar, aunque tampoco hemos perdido, pero tenemos que intentar llevarnos ahora los dos puntos", declaró el preparador madrileño en vísperas de este encuentro.

Mozas espera un "partido igualado" ante un Ademar que "siempre compite muy bien, sobre todo en su casa". "Llevan tiempo siendo muy regulares y luchando en todos los frentes", ha señalado.

La receta para traerse dos puntos que alejarían en la tabla a un adversario directo pasa, según el preparador bidasotarra, por evitar sus goles de contraataque, ya que históricamente siempre ha sido su "principal arma".

El portero Jakub Skrzyniarz, por su parte, auguró también "un partido muy difícil y duro para Bidasoa", recordó que siempre son "encuentros muy igualados" y animó a sus compañeros a "darlo todo en la pista para sacar los puntos".

