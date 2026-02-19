Sumar se abre a explorar "fórmulas de entendimiento" con la izquierda soberanista tras la propuesta de Rufián

Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, ha enfatizado que la ley electoral actual afecta la representación de las izquierdas en provincias pequeñas y medianas, un elemento que, según explicó, obliga a las formaciones a centrar sus estrategias en aquellas regiones donde la fragmentación electoral podría perjudicar sus posibilidades. Según la información difundida por Europa Press, Hernández se refirió a la propuesta realizada por Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, sobre la conveniencia de impulsar candidaturas conjuntas entre las fuerzas progresistas para superar a Vox en cada circunscripción.

De acuerdo con Europa Press, este debate sobre la unidad de la izquierda se intensificó durante un acto en el que participaron Rufián y Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, quienes abordaron el futuro de la izquierda alternativa en España. Durante el evento, Rufián planteó la importancia de la generosidad política al proponer que “la candidatura con más respaldo electoral” sea la que encabece la representación de la izquierda en cada provincia. El portavoz de ERC expresó su preocupación por la dispersión electoral y preguntó: “¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio compitiendo por migajas?”

La respuesta desde Sumar no se hizo esperar. Hernández, entrevistada en ‘La hora de La 1’, de TVE, afirmó que resulta necesario afinar la propuesta y avanzar hacia el diálogo con otras fuerzas de la izquierda soberanista. La dirigente subrayó que Movimiento Sumar está abierto a buscar “nuevas fórmulas de entendimiento”, lo que incluye conversaciones con partidos de la izquierda plurinacional como BNG, EH Bildu, ERC y Compromís. Según reportó Europa Press, Hernández señaló que el principal objetivo es canalizar la demanda social y el entusiasmo generado por la iniciativa articulada entre Rufián y Delgado, factores que a su parecer sugerirían una disposición a la unidad.

El medio Europa Press detalló también que Hernández recordó experiencias anteriores de convergencia dentro de la izquierda española. En 2016, Unidas Podemos logró integrar varias formaciones bajo una sola candidatura, mientras que en 2023, la vicepresidenta Yolanda Díaz lideró una coalición formada por 15 partidos que alcanzó a constituir un grupo parlamentario confederal en el Congreso. Estas experiencias, explicó la representante de Sumar, han demostrado tanto las posibilidades como las dificultades que implica la construcción de alianzas tan diversas.

Desde la perspectiva de Sumar, reiteró Hernández, los próximos meses serán decisivos, pues existe un “tiempo precioso” antes de la convocatoria de nuevas elecciones generales, escenario que permite a las diferentes fuerzas de izquierda trabajar a fondo, acercándose a la ciudadanía en barrios, calles y municipios. “Vamos a trabajar barrio a barrio, calle a calle y municipio a municipio de todo el país", aseguró la coordinadora, según publicó Europa Press.

El papel de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y figura clave de la izquierda española, también fue parte del análisis. Hernández consideró que la participación de Díaz en cualquier acuerdo futuro será “absolutamente crucial” y valoró su disposición a anteponer la cooperación política frente a los intereses de cada formación. La líder de Sumar elogió expresamente la “generosidad y altura de miras” de Díaz, quien recientemente había manifestado que es momento de que los partidos políticos asuman el protagonismo en la articulación de la izquierda, según recogió Europa Press.

La agenda de la unidad de la izquierda progresista contempla un nuevo hito con el acto previsto para el 21 de febrero, en el que participarán Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y En Comú Podem. Hernández anunció que el objetivo será seguir profundizando en las posibilidades de integración, tomando como guía la respuesta ciudadana a los recientes llamamientos de confluencia.

Movimientos como el propuesto por Rufián y respaldado por Hernández buscan elaborar estrategias que permitan a la izquierda alternativa optimizar su representación parlamentaria y frenar el avance electoral de Vox, especialmente en circunscripciones donde la suma de votos dispersos entre varias listas se traduce en una menor obtención de escaños debido al sistema electoral español. El medio Europa Press consignó que esta preocupación por la pérdida de representatividad también está en el centro del debate de las fuerzas progresistas, teniendo presentes los antecedentes y la evolución de la fragmentación en comicios recientes.

Estas iniciativas reflejan, según la información difundida por Europa Press, el desafío de encontrar puntos de acuerdo entre distintas sensibilidades de la izquierda, tanto de carácter estatal como plurinacional. La conversación iniciada por Rufián y ampliada por Hernández apunta a explorar con mayor profundidad las posibilidades de colaboración, renunciando a la competencia directa cuando esta puede debilitar el bloque progresista frente a la derecha.

El proceso para alcanzar una eventual fórmula de unidad requerirá, según relató Hernández, de intensos trabajos para acordar criterios, prioridades y métodos que puedan garantizar la inserción de todas las sensibilidades políticas presentes en el amplio espectro de la izquierda alternativa y soberanista. Tal como subrayó Europa Press, la dirigente de Sumar se mostró dispuesta a recoger la “ilusión” generada por este debate y a convertirla en acciones concretas de cara a los próximos ciclos electorales, con el propósito de consolidar una opción progresista fuerte ante el electorado.