Espana agencias

La Audiencia de Navarra condena a 5 años de prisión a un hombre que violó a su expareja

El tribunal ha dictado sentencia tras un acuerdo entre todas las partes y establece una indemnización de 27.000 euros para la víctima, que sufre secuelas psicológicas y físicas, además de limitar la libertad del responsable durante 12 años

Guardar

El acusado, originario de Portugal, de 34 años, consignó antes de la celebración del juicio un total de 27.000 euros destinados a cubrir la indemnización por daño moral a la víctima, así como 1.000 euros adicionales para hacer frente a los gastos médicos que se derivaron de la asistencia recibida tras el ataque. Según informó el medio, la condena incluye medidas que impactan de manera directa y prolongada en los derechos y libertad del responsable, quien deberá permanecer 5 años en prisión y, tras cumplir la pena, enfrentará otros 6 años bajo libertad vigilada, conforme a lo ordenado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

La sentencia, dictada a raíz de un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, estableció que los hechos ocurridos constituyen un delito de agresión sexual con penetración. Tal como detalló el medio, en la resolución se reconocen atenuantes relacionadas con el estado mental alterado del condenado debido al consumo de drogas y con la reparación del daño ocasionado a la víctima. Además de la pena de prisión y la indemnización, el tribunal dispuso que el sentenciado no podrá mantener contacto ni acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un periodo de 6 años adicionales. Durante este tiempo, la restricción se suma a las condiciones a cumplir durante su libertad vigilada.

De acuerdo con la información publicada por la Audiencia de Navarra, los hechos juzgados se remontan al 21 de septiembre de 2023. Ese día, víctima y agresor, quienes habían mantenido una relación sentimental durante aproximadamente 8 meses entre 2011 y 2012, se reencontraron tras haber retomado la comunicación meses antes, por medio de WhatsApp. La cita fue acordada para tomar un café en la tarde. Posteriormente, según reportó el tribunal, el hombre propuso a la mujer una actividad relacionada con la conducción de vehículos por terreno embarrado y la llevó a un área rural. Allí, estacionó su furgoneta junto a un recinto de ganado, situando el vehículo de modo que la puerta del copiloto quedó bloqueada y la víctima no pudo salir por sus propios medios.

Durante ese momento, el agresor consumió cocaína y cerveza. En el interior del automóvil, llevó a cabo tocamientos sin consentimiento y, conforme consta en la sentencia recogida por el medio, cometió la agresión sexual en el interior del vehículo. Como explicó el tribunal citado por el medio, la mujer padece una discapacidad reconocida del 53%, que limita su audición, capacidad física y función pulmonar, lo que la situó en una situación de especial vulnerabilidad al momento de los hechos.

La víctima, según puntualizó la sentencia difundida por la Audiencia, experimenta secuelas psicológicas y físicas tras el ataque. Los síntomas incluyen intrusión, evitación conductual y cognitiva, alteraciones cognitivas, ánimo negativo, mayor activación psicofisiológica y reactividad exacerbada. Además, se diagnosticó un trastorno de estrés postraumático, para el que está recibiendo atención psicológica y psiquiátrica.

Por su parte, la sentencia señaló que el condenado presentaba en el momento de los hechos un trastorno debido al consumo de etanol y cocaína, con una intensidad considerada moderada, así como un uso perjudicial de cannabis, ambos diagnosticados en fase activa. El tribunal consideró estas circunstancias a la hora de aplicar las atenuantes que influyeron en la determinación de la pena, según explicó la Audiencia de Navarra.

En cuanto a la ejecución de la pena, el medio detalló que la Audiencia acordó la suspensión de la condena de prisión por un periodo de 5 años bajo condiciones estrictas. Durante ese tiempo, el penado deberá evitar cometer nuevos delitos, someterse a un tratamiento de deshabituación de las sustancias, no interrumpirlo antes de recibir el alta médica, y completar un programa formativo sobre igualdad, violencia de género y educación sexual. El cumplimiento de este programa será objeto de seguimiento trimestral ante el tribunal, que recibirá informes periódicos sobre el desarrollo y evolución del condenado en dichas actividades.

La prohibición de acercamiento y comunicación fijada por el tribunal persiste como elemento central de la sentencia. La Audiencia precisó que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones podría conllevar la revocación de la suspensión de la condena y la ejecución íntegra de la pena de prisión. El medio recalcó que todas estas decisiones se adoptaron tras lograr un acuerdo entre las partes implicadas, lo cual permitió dictar la sentencia de conformidad y evitar la celebración de un juicio con pruebas orales avanzadas.

Temas Relacionados

Agresión sexualAudiencia Provincial de NavarraViolencia de géneroFiscalíaDefensaNavarraPortugalDiscapacidadTrastorno mentalIndemnizaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Gijón se convierte en un gran escenario para 82 compañías de teatro infantil

Infobae

Juicio a dos acusados de estafar 127.000 euros en guantes durante la pandemia

Infobae

Patronal de residencias ofrece 160.000 empleos a migrantes que serán regularizados

Infobae

Victoria Luengo, el rostro del concierto previo a los Goya: La música eleva una actuación

Infobae

El hotel de El Algarrobico,a la espera de la demolición 20 años después de parar las obras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gerardo Pisarello se impone a

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”