El PP cita a Zapatero en la 'comisión Koldo' del Senado el lunes 2 de marzo

La presión sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se intensificará el lunes 2 de marzo, fecha en la que deberá responder ante la comisión de investigación del Senado sobre sus supuestos vínculos con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Su declaración tendrá lugar mientras comienza la campaña electoral de Castilla y León, según informó la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, quien anunció oficialmente la citación luego de la reunión de la Mesa de la comisión, tal como publicó el medio que reportó la convocatoria.

De acuerdo con la información del medio, el Partido Popular ha justificado la citación de Zapatero por considerar que deberá aclarar su participación en lo que denominan un "dudoso rescate" de Plus Ultra. Alicia García sostuvo en declaraciones difundidas por el PP que el expresidente enfrentará una "obligación legal" de aportar información veraz y responder no solo sobre los posibles beneficios obtenidos, sino también sobre las relaciones políticas y económicas que la oposición califica de controvertidas, especialmente en lo referido a sus lazos con el Gobierno de Venezuela.

La agenda de comparecencias acordada por la comisión también incorporó a otros actores relevantes dentro del caso. Alicia García adelantó que antes de la intervención de Zapatero, el miércoles 25 de febrero comparecerá Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra. El jueves 26 de febrero será el turno de Julio Martínez Martínez, descrito por la portavoz como "posible testaferro" del expresidente. Según detalló el medio, estos testimonios buscan esclarecer los movimientos de recursos y las relaciones financieras creadas alrededor de las operaciones de la aerolínea y su rescate.

Cabe recordar que el Partido Popular incluyó a Zapatero dentro de la lista de comparecientes propuestos semanas atrás, aunque hasta este jueves no se había precisado la fecha para su intervención. Según consignó el medio, la Mesa de la comisión, donde el PP ostenta la mayoría absoluta, fue responsable de fijar el calendario y formalizar la citación oficial para el 2 de marzo. Esta potestad de decidir los tiempos y el desarrollo de las sesiones ha facilitado que los populares orienten el proceso de interrogatorios con base en sus líneas de investigación e incógnitas políticas.

El anuncio se realizó justamente cuando arrancan los preparativos de la campaña electoral en Castilla y León, región donde se celebrarán comicios el 15 de marzo. El medio detalló que este hecho agrega una dimensión política significativa a la comparecencia de Zapatero, dada la coincidencia de fechas con el inicio del período de mayor visibilidad para las fuerzas políticas en la comunidad.

Entre las cuestiones que la oposición pretende aclarar durante la sesión de la próxima semana figuran, según publicó el medio, los supuestos favores otorgados a la aerolínea Plus Ultra, un tema que ya ha suscitado debate político y mediático por el destino de los fondos públicos empleados en el proceso. Asimismo, la comisión indagará sobre las conexiones entre figuras políticas y empresariales y las eventuales consecuencias que pudieron derivarse para miembros del actual Gobierno y el PSOE, en palabras de la portavoz del PP.

Alicia García enfatizó en sus declaraciones que "la huida de Zapatero ha llegado a su fin", frase que empleó para subrayar la expectativa de que el expresidente ofrezca explicaciones detalladas delante de los parlamentarios y ante la opinión pública. En la misma línea, el Partido Popular ha reiterado en diferentes intervenciones la necesidad de que Zapatero responda por los supuestos favores realizados y los eventuales beneficios personales o partidistas derivados del rescate de la aerolínea. El medio subrayó que el Partido Popular, al controlar la mayoría en la comisión, ha podido marcar el ritmo y el contenido de las comparecencias y centrar el foco de las investigaciones según sus intereses parlamentarios.

Además de la citación de Zapatero, el calendario establecido por la comisión incluye sesiones en las que otros implicados deberán abordar las operaciones económicas y decisiones institucionales en torno a Plus Ultra. De acuerdo con el medio, estas comparecencias resultan clave para reconstruir el proceso que llevó al rescate de la empresa y determinar el alcance de las responsabilidades políticas y administrativas que se investigan en la denominada comisión Koldo.

El desarrollo de la comisión y la decisión de citar a Zapatero en un momento de especial exposición pública ha generado reacciones dentro y fuera del ámbito parlamentario. Como informó el medio citado, el caso Plus Ultra continúa generando debate acerca del uso de los recursos públicos y la transparencia de los procedimientos adoptados por las instituciones en situaciones extraordinarias, así como su impacto en la reputación y el funcionamiento de las estructuras de Gobierno.

Por último, la comisión de investigación del Senado continuará evaluando los testimonios y documentos relacionados con el caso de la aerolínea, con especial atención a las declaraciones previstas de los protagonistas políticos y empresariales señalados por la oposición. Según remarcan los responsables de la comisión, la citación de Zapatero representa uno de los momentos más destacados en el actual calendario de la investigación impulsada desde la cámara alta, según reflejan las publicaciones del medio fuente.