Barreiro: Las bajas eran complicadas pero tenemos que hacer muchas cosas mejor

València, 19 feb (EFE).- El jugador del Unicaja Jonathan Barreiro aseguró tras la contundente derrota sufrida en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid que afrontaban el choque con ausencias importantes pero también que deben hacer mucho mejor las cosas para ganar estos partidos

"Son bajas complicadas, a la vista está, pero tenemos que hacer muchas cosas mejor. Esto debe ser un aprendizaje, de todo se aprende", afirmó en declaraciones a los medios.

"Hay que ser conscientes de dónde estamos. Esto es una oportunidad y si no la aprovechas te vas a casa. Estoy orgulloso de mis compañeros y de lo que nos ha traído hasta aquí que es mucho trabajo y darle la enhorabuena al Real Madrid", añadió.

Su compañero James Webb III dijo que "contra el Real Madrid" se debe hacer "un partido casi perfecto" para poder ganar y que tuvieron lagunas en defensa. Además, señaló que las lesiones no pueden ser "excusa". EFE