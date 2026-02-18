Familia del joven golpeado mortalmente por un portero de discoteca pide un juicio "completo" por el crimen

La madre y el padre de Kerman Villate, el joven fallecido el 23 de febrero del año pasado tras ser golpeado por un portero de la sala Mítika de Vitoria-Gasteiz, han solicitado la colaboración del Parlamento Vasco para supervisar el cumplimiento de la normativa que regula la actividad del personal de seguridad de los locales de ocio nocturno y han reclamado un juicio "completo" en torno a lo sucedido.

Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.

Ambos han denunciado que lo ocurrido "no fue un accidente, ni la reacción protectora de un portero", sino "un crimen cruel". En este sentido, han afirmado que las imágenes captadas por las cámaras de video del exterior del local demuestran que el joven fue interceptado "de manera arbitraria" por uno de los porteros --que luego le daría el golpe tras el que falleció-- cuando se disponía a entrar en la discoteca.

Además, han indicado que la grabación muestra como unos minutos después, cuando Kerman se encontraba en el exterior de la sala Mitika, ese mismo portero aprovechó que pasaban dos personas para utilizarlas "como pantallas humanas" y, en ese mismo momento, "golpear a traición y de forma mortal" a Kerman.

Los progenitores del joven fallecido han afirmado que el agresor "utilizó toda su fuerza y técnica para darle un golpe perfecto, rompiéndole los dos pómulos". "Ha sido campeón de España en competiciones de fuerza y sigue trabajando la fuerza; ha realizado más agresiones, algunas de ellas en la misma sala Mítika y en más de una ocasión, con la ayuda de otro portero", han añadido.

En su comparecencia, también se han referido al procedimiento judicial abierto en torno a estos hechos. En un primer momento, el magistrado que instruía esta causa tipificó el delito como 'asesinato' u 'homicidio doloso'. No obstante, posteriormente, la Audiencia Provincial de Álava, atendiendo a las tesis de la defensa y la Fiscalía, rebajo la calificación al grado de 'homicidio imprudente'.

La Familia de Kerman ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Supremo, con el fin de volver a la calificación inicial del delito que se atribuye al portero de la sala Mitika, que se encuentra en la calle tras abandonar el régimen de prisión preventiva una vez abonada la correspondiente fianza.

En este sentido, el padre y la madre de Kerman han mostrado su extrañeza por el hecho de que unos mismos hechos hayan sido valorados "de forma radicalmente diferente por diferentes órganos judiciales".

CONSECUENCIAS "MUY GRAVES"

En este sentido, han advertido de que las consecuencias de la tipificación establecida por la Audiencia "podrían ser muy graves, ya que en la práctica se excluiría el debate de cuestiones tan importantes como la intencionalidad o el dolo, y se podría llegar a evitar el análisis completo de elementos como el ataque el ataque sopresivo o la alevosía".

Además, han denunciado que esta nueva calificación "minimiza el elemento sorpresivo del ataque y sugiere una dinámica de provocación reacción que las imágenes desmienten de forma categórica". En la misma línea, han criticado que esta interpretación "transforma a la víctima en parte activa del conflicto, cuando en realidad era completamente ajena de lo que estaba por suceder".

Por ese motivo, han considerado que esta resolución de la Audiencia Provincial "vulnera un derecho constitucional básico, el derecho a la tutela judicial efectiva". "No cuestionamos la labor de los jueces, pero cuando una decisión judicial puede apartarse de un principio constitucional, está Cámara tiene el derecho de analizarlo, porque lo que está en juego son los derechos fundamentales", han indicado.

También se han referido al endurecimiento de la regulación del personal de seguridad de las discotecas aprobado por el Gobierno Vasco tras la muerte de Kerman. En este sentido, se han mostrado de acuerdo con esta vía, dado que puede contribuir a "reforzar las inspecciones" y, de esa forma, la prevención de este tipo de situaciones.

En este sentido, ha subrayado que la Administración "tiene la facultad de establecer medidas flexibles como cierres temporales, suspensión de licencias, multas o la retención de bienes", lo que " podría permitir actuar con más seguridad".

A su vez, han reiterado sus críticas a la forma en la que el Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz ha actuado en torno a este asunto. De esa forma, han vuelto a censurar que el Ejecutivo municipal, pese a constatar la existencia de conductas de "múltiples actos violentos" y de "infracciones" de la normativa reiteradas por parte del personal de seguridad de este local, se ha limitado a "evitar responsabilidades".

En este sentido, han advertido de que "sin identificar y reconocer errores, y sin entender la actuación pública como una acción al servicio de los intereses de la ciudadanía, difícilmente podremos avanzar en esta materia o en cualquier otra".

"CARENCIAS" DE LA ACTUACIÓN MUNICIPAL

Por todo ello, y pese a reiterar que considerar "adecuadas" las medidas adoptadas para endurecer la normativa, han avisado de que "si no hay una voluntad firme de llevarlas a cabo, sirven de poco". En este punto, han lamentado las "carencias" que está demostrando en este aspecto el Gobierno municipal de Vitoria-Gasteiz, ante las que han expresado su "preocupación".

El padre y la madre de Kerman han pedido que el Parlamento mantenga su labor de "supervisión del cumplimiento efectivo" de la normativa. "Algo tan elemental como garantizar que las empresas y el personal que desarrollan su actividad cumplan los requisitos legales exigibles fue en el caso de Kerman simplemente ignorado", han criticado, tras lo que han recordado que "hubo un incumplimiento generalizado y sistemático de todas las normas por parte de todos los agentes implicados".

"Planes de autoprotección incompletos, acreditaciones inexistentes, seguros insuficientes y una Administración local ausente que hoy en día todavía han asumido responsabilidad", han subrayado, para censurar a continuación la "tolerancia con las agresiones" de los porteros del local y la "permisividad" con las empresas que lo gestionaban.

A su vez, han pedido a la Cámara vasca que "vele por el adecuado desarrollo" del proceso judicial y que "reafirme el compromiso con la garantía de una justicia efectiva y proporcional".

En su comparecencia, también han lamentado que desde ciertas instituciones y sectores de la sociedad se puedan interpretar las agresiones por parte de los porteros de discoteca como algo en cierta forma "normal" en un contexto que, como el nocturno, se producen situaciones de abuso de alcohol o conductas violentas por parte de algunos clientes.

No obstante, tras destacar que las imágenes grabadas demuestran que este no era el caso de Kerman, se han preguntado si se interpretaría con "la misma normalidad" una agresión por parte del personal de seguridad de un cine a una persona que acude a ver una película.

De esa forma, han lamentado que haya quien todavía argumenta que Kerman murió porque se desnucó al caer tras ser golpeado por el portero. "No. Kerman cayó al suelo, pero cayó ya inerte porque le mató el golpe [del portero], que le rompió el cráneo y le provocó una falta de aire; eso está en la autopsia", han subrayado. Pese a ello, han lamentado que "ha habido instituciones y personas interesadas en que el relato haya sido otro".