Espana agencias

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) aprueba en Pleno su personación en el caso del accidente de Adamuz

Guardar

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado este miércoles en un Pleno Extraordinario, con el voto a favor de UPU, PSOE, PP y la abstención de IU, la personación en el proceso judicial abierto por el accidente ferroviario de Adamuz.

Así, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha explicado durante la sesión plenaria que esta personación se justifica en "el impacto especial que este asunto ha tenido en el municipio", ya que "han sido desgraciadamente tres fallecidos de Punta Umbría", así como otros fallecidos estaban relacionados familiarmente también con el pueblo, y siete heridos que son naturales o vecinos de la localidad.

"El impacto directo en sí es importante pero también el impacto sobre toda la población, que ha sido especialmente doloroso y lo ha invadido todo. Pero aparte de eso, el Ayuntamiento es una institución pública que queremos tener también información de primera mano y ejercer las acciones que popularmente corresponden desde lo público para saber qué ha ocurrido y, por supuesto, saber la verdad y que no vuelva a ocurrir más", ha argumentado.

Al respecto, ha señalado que esa línea férrea "ha tenido, tiene y tendrá muchos usuarios del municipio" y eso "justifica más estar de primera mano presentes en este procedimiento judicial".

Además, Hernández Cansino ha señalado que "sin perjuicio de las acciones de otros organismos judiciales que correspondan" el hecho de que un ayuntamiento esté también personado "ampara, da cobijo y cobertura también a todos los que se sienten damnificados de alguna manera directa o indirectamente por este triste acontecimiento y por eso también sería otra motivación más para que el ayuntamiento esté personado".

Así, ha detallado que la propuesta es que el Ayuntamiento de Punta Umbría se persone mediante abogado, que será el propio secretario municipal, y procurador, que será externo porque "no hay ninguno en plantilla".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La jueza de la dana cita como testigos a los operarios adscritos al servicio de explotación de la presa de Buseo el 29O

La magistrada de Catarroja ha llamado a declarar a empleados encargados del embalse de Buseo y a agentes autonómicos presentes en emergencias durante la dana, mientras rechaza investigar la presa de Forata por falta de relación con los fallecimientos

La jueza de la dana

Alcaraz busca en Doha ser campeón, como tras sus últimos Roland Garros y US Open

Infobae

Familia del joven golpeado mortalmente por un portero de discoteca pide un juicio "completo" por el crimen

Familia del joven golpeado mortalmente

Buxadé sobre Junts tras su 'no' a la ley de Vox del burka: "Están condenados a la muerte política, yo se la deseo"

Buxadé sobre Junts tras su

Sánchez defiende que actuó "con contundencia" tras conocer la denuncia al DAO y rechaza que Marlaska dimita

Sánchez defiende que actuó "con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez defiende la respuesta de

Sánchez defiende la respuesta de Marlaska ante la presunta agresión sexual del DAO y pide a Feijóo “que haga lo mismo en Madrid”

El Tribunal Supremo fija en casi 80.000 euros las costas procesales que tendrá que abonar García Ortiz

Yolanda Díaz no irá a la presentación de ‘Un paso al frente’, la nueva alianza de partidos de izquierda

La Audiencia de Barcelona retira una condena a Allianz por la desaparición de seis camiones en Marruecos

Un padre divorciado pide reducir la pensión por falta de recursos y la Justicia le da parte de razón: rebaja la cuantía y ajusta los gastos extraordinarios

ECONOMÍA

La Justicia declara nula la

La Justicia declara nula la desheredación de tres hijos y una nieta de 13 años por falta de pruebas de abandono: el dolor, por intenso que sea, no equivale jurídicamente a maltrato

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

Los españoles se endeudan más: la demanda de crédito se dispara un 130%, hasta máximos históricos, y la morosidad se desploma

La UE busca funcionarios y ofrece hasta 5.500 euros al mes: no se requiere experiencia pero sí una carrera universitaria

DEPORTES

Vinícius rompe su silencio tras

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions

Insultos racistas contra Vinicius en el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Alcaraz cumple en su debut en Doha y se impone al francés Rinderknech para seguir avanzando en el torneo