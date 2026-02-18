Espana agencias

Confirmada la condena a 11 años de cárcel para el atracador de una sucursal bancaria en Camariñas (A Coruña)

Guardar

El TSXG ha confirmado la sentencia impuesta por la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña al atracador de una sucursal bancaria en la parroquia de A Ponte do Porto, en Camariñas (A Coruña).

En concreto, la Sala de lo Penal y lo Civil del TSXG ha desestimado el recurso interpuesto por el procesado y ha confirmado los 11 años de prisión para él por un delito de robo con violencia e intimidación, con uso de instrumento peligroso y en local abierto al público, en concurso con un delito de detención ilegal, y de un delito de lesiones.

Los magistrados entendieron acreditado que el acusado, el 27 de febrero de 2024, accedió a una sucursal bancaria de A Ponte do Porto ocultando sus rasgos faciales con una peluca y unas gafas de sol.

A continuación, según el fallo, "apuntó con un objeto contundente que aparentaba ser un arma de fuego corta al único empleado que se hallaba trabajando", a quien golpeó y retuvo mediante bridas para apoderarse del dinero de la caja y del cajero automático. La Sala indica que el botín ascendió a 44.380 euros.

Además de la pena de prisión, se le impuso el pago de 15.600 euros al empleado por las lesiones y secuelas sufridas y de 44.380 euros a la entidad bancaria por el importe sustraído.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

2-1. La Real B firma una remontada de muchos quilates

Infobae

Undécimo gol de Carrera (Real Sociedad B) y séptimo de Larrubia (Málaga)

Infobae

El DAO dice que renunció para no perjudicar el "buen nombre" de la Policía y para defenderse "en condiciones"

El DAO dice que renunció

El PP dice que mensajes de Koldo García apuntarían a una "red de influencias gestada desde Moncloa"

El principal partido de la oposición sostiene que las nuevas pruebas recogidas por la prensa revelan el supuesto rol clave del presidente del Gobierno y su entorno en un entramado que habría beneficiado empresas a través de privilegios y rescates

El PP dice que mensajes

Vecinos de Grazalema afrontan la primera noche de vuelta con sus casas patas arriba

Los habitantes regresan tras la evacuación forzada por inundaciones, encuentran viviendas alteradas, daños materiales severos y electricidad intermitente, mientras algunos aún no logran acceder a sus hogares y esperan una evaluación oficial para recuperar la normalidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gema Barroso se convierte en

Gema Barroso se convierte en la nueva DAO de la Policía Nacional tras el escándalo sexual vinculado a José Ángel González

Farolas con luz roja para proteger a los murciélagos: la medida implantada en Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido que podría llegar a España

La guerra de ‘Los Pocholos’ y el “gurú machirulo” de Ayuso que ya no aguantaban en Génova y ponía celoso a MÁR: “Cuando protestaba uno, protestaban todos igual”

Ayuso entierra la ley universitaria y con ella el núcleo político de “Los Pocholos”: confirma que la Lesuc impulsada por Emilio Viciana no se tramitará

El buque ‘Castilla’ de la Armada se convierte en el campo de entrenamiento de los helicópteros de la misión ‘Steadfast Dart’ de la OTAN

ECONOMÍA

Ni renting ni financiación: comprar

Ni renting ni financiación: comprar un coche al contado es la alternativa más barata, incluso si se vende a los cuatro años

Si cobras entre 15.876 y 20.000 euros, Hacienda aconseja presentar la declaración de la renta para no perder una deducción fiscal

Las personas mayores de 60 años podrán cobrar la pensión de orfandad: estos son los requisitos para solicitarla

España reforzará el control fronterizo de los paquetes de plataformas como Shein o Temu con precios menores a 150 euros

La jornada de 35 horas semanales para los trabajadores públicos del Estado empezará en marzo

DEPORTES

La UEFA inicia una investigación

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Brujas y el Atlético de Madrid

Vinícius rompe su silencio tras el partido de Champions con un comunicado: “Los racistas son cobardes”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

El Real Madrid cambia la cara para imponerse al Benfica en Lisboa y encarrila los playoff de Champions