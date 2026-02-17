El PP vasco denuncia que los presos de ETA están "privilegiados" en las cárceles vascas

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que "ya se ha hecho evidente" que los presos de ETA están "privilegiados" en los centros penitenciarios de Euskadi, gestionados por el Gobierno Vasco desde octubre de 2021.

De Andrés, a través de la red social X, se ha hecho eco de las palabras de la portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, que este martes ha destacado que el Gobierno Vasco "respeta escrupulosamente la legalidad" en lo que se refiere a la concesión de progresiones de grados a presos, "sean de ETA o no", si bien ha mostrado su respeto a la decisión de la Fiscalía de recurrir el tercer grado otorgado al preso Asier Arzalluz, alias 'Santi'.

Después de la concesión del tercer grado a Arzalluz y del régimen de semilibertad autorizado para el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', también muy criticada por el PP, el líder de los populares vascos ha recordado que este próximo viernes preguntará al Lehendakari, Imanol Pradales, por las razones por las cuales los reclusos de la banda "están privilegiados en las cárceles vascas".

Para Javier de Andrés, que pedirá a Pradales que explique "cómo valora que se dispense un trato privilegiado" a los penados de ETA "en el sistema penitenciario" que él "preside", ha subrayado que "ya se ha hecho evidente que no hay equidad con otros presos".