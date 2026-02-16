Regresan a casas la mayoría de los vecinos del incendio del jueves en Xàbia, con 2 muertos

Xàbia (Alicante), 16 feb (EFE).- La mayoría de los vecinos desalojados por el incendio de una vivienda en Xàbia, donde murieron una mujer de 71 años y un hombre de 42, han podido regresar a sus domicilios este lunes una vez que la inspección realizada ha dado resultados positivos.

El ayuntamiento de Xàbia ha informado de que tras la visita de esta mañana de la alcaldesa, Rosa Cardona, junto a los servicios técnicos municipales y efectivos de la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y Cruz Roja, se ha concluido que pueden regresar a sus viviendas todos los vecinos de la finca de Jávea Park afectada por el fuego, a excepción de los residentes de la planta 2, donde se originó el siniestro.

Tras la evaluación técnica del estado estructural del edificio y la comprobación del correcto funcionamiento de los servicios esenciales, se ha autorizado el retorno progresivo de los vecinos, que ya han comenzado a acceder a sus viviendas a lo largo de la jornada de hoy.

En el caso de los residentes de la planta 2, y debido al estado en que quedó dicha zona del inmueble, el regreso definitivo deberá posponerse hasta que finalicen las actuaciones necesarias para garantizar plenamente su seguridad. No obstante, estos vecinos están accediendo de forma acompañada por los servicios técnicos para recoger enseres y cubrir sus necesidades básicas, mientras continúan alojados provisionalmente en los recursos habilitados.

Paralelamente, los servicios de limpieza y mantenimiento continúan trabajando intensamente en la finca, tanto en labores de desinfección como en la mejora y acondicionamiento de las zonas comunes, con el objetivo de recuperar la normalidad en el edificio lo antes posible, según el consistorio.

El ayuntamiento de Xàbia ha afirmado que mantiene su compromiso de seguimiento permanente de la situación y ha agradecido la colaboración, coordinación y responsabilidad mostrada por todos los efectivos intervinientes y por los vecinos durante estos días. EFE