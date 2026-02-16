Espana agencias

Mark Halsey, exárbitro de la Premier League, pide la salida de Howard Webb

Londres, 16 feb (EFE).- Mark Halsey, exárbitro de la Premier League durante catorce temporadas, ha pedido la salida de Howard Webb, jefe de Asociación de la Árbitros del Fútbol Profesional Inglés (PGMOL, por sus siglas en inglés), por la polémicas generadas en la ronda de dieciseisavos de la Copa de Inglaterra.

"Tenemos árbitros excelentes, pero hay una clara falta de liderazgo y gestión. Webb lleva tres años en el cargo y no ha sido suficiente. Todo el mundo tiene una fecha de caducidad y ha llegado el momento de que se marche", afirmó Halsey en el periódico 'The Sun'.

Las críticas se han intensificado después de que Chris Kavanagh no señalara un penalti en la victoria del Newcastle United ante el Aston Villa, una acción que volvió a poner en duda el uso del VAR.

El exárbitro comparó la situación con la destitución de entrenadores por malos resultados y señaló que "el nivel del arbitraje ha bajado y va a peor", además de apuntar que varios técnicos de la Premier League no están satisfechos con la gestión actual.

Webb, con 18 años de carrera como árbitro y 11 de ellos en la Premier League, ha sido una figura clave en la implementación y desarrollo del VAR en el fútbol inglés, aunque la herramienta tecnológica no ha frenado las críticas.

No es la primera vez que el dirigente recibe reproches esta temporada ya que Pep Guardiola, técnico del Manchester City, también cuestionó decisiones arbitrales tras un encuentro frente al Wolverhampton Wanderers, sugiriendo irónicamente que Webb tendría que salir a explicar lo ocurrido. EFE

