Gobierno vuelve a reunirse con patronal y sindicatos para abordar medidas sobre las bajas

Madrid, 16 feb (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverá a reunirse este lunes con los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme para intentar avanzar en medidas sobre las bajas laborales.

El Gobierno se comprometió en la reunión del pasado lunes a trasladar un documento con las propuestas actualizadas sobre incapacidad temporal así como a poner en marcha un observatorio para recopilar y analizar datos en la materia.

Este observatorio, incidió la Seguridad Social, busca "estudiar cómo mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores", y se pondrá en marcha de forma "inminente".

La mesa, que llevaba sin convocarse desde mediados del año pasado, quiere avanzar en algunas propuestas que ya se habían esbozado, no sin diferencias entre las partes, como la reincorporación progresiva al trabajo o el impulso de convenios con las comunidades autónomas y las mutuas para utilizar sus recursos en el diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas.

La reactivación de estas negociaciones llegó después de que la autoridad fiscal (AIReF) presentara recientemente un informe sobre el gasto en incapacidad temporal, en el que señalaba el incremento de la bajas y reclamaba un mayor control del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Desde las empresas también han incidido en la necesidad de abordar una situación que sitúan como una de las principales preocupaciones de las compañías.

Tanto CEOE como Cepyme han venido apuntado, entre otras cosas, a la necesidad de revisar los complementos acordados en convenios colectivos que completan el salario en caso de baja y a la importancia de reforzar el papel de las mutuas colaboradoras.

La patronal catalana Pimec ha pedido que las mutuas den directamente altas y bajas, así como reducir esos complementos de salario en casos de bajas reiteradas.

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan abordar el tema desde una "culpabilización" de los trabajadores y apuntan a un problema multicausal, reclamando más recursos públicos tanto para la sanidad pública como para la gestión de la Seguridad Social. EFE