Espana agencias

Gobierno vuelve a reunirse con patronal y sindicatos para abordar medidas sobre las bajas

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverá a reunirse este lunes con los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme para intentar avanzar en medidas sobre las bajas laborales.

El Gobierno se comprometió en la reunión del pasado lunes a trasladar un documento con las propuestas actualizadas sobre incapacidad temporal así como a poner en marcha un observatorio para recopilar y analizar datos en la materia.

Este observatorio, incidió la Seguridad Social, busca "estudiar cómo mejorar la salud y la recuperación de los trabajadores", y se pondrá en marcha de forma "inminente".

La mesa, que llevaba sin convocarse desde mediados del año pasado, quiere avanzar en algunas propuestas que ya se habían esbozado, no sin diferencias entre las partes, como la reincorporación progresiva al trabajo o el impulso de convenios con las comunidades autónomas y las mutuas para utilizar sus recursos en el diagnóstico y tratamiento de patologías traumatológicas.

La reactivación de estas negociaciones llegó después de que la autoridad fiscal (AIReF) presentara recientemente un informe sobre el gasto en incapacidad temporal, en el que señalaba el incremento de la bajas y reclamaba un mayor control del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Desde las empresas también han incidido en la necesidad de abordar una situación que sitúan como una de las principales preocupaciones de las compañías.

Tanto CEOE como Cepyme han venido apuntado, entre otras cosas, a la necesidad de revisar los complementos acordados en convenios colectivos que completan el salario en caso de baja y a la importancia de reforzar el papel de las mutuas colaboradoras.

La patronal catalana Pimec ha pedido que las mutuas den directamente altas y bajas, así como reducir esos complementos de salario en casos de bajas reiteradas.

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan abordar el tema desde una "culpabilización" de los trabajadores y apuntan a un problema multicausal, reclamando más recursos públicos tanto para la sanidad pública como para la gestión de la Seguridad Social. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los médicos inician la marcha en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

Infobae

Intervenidos en La Rioja un patinete y una bicicleta alterados con velocidad de ciclomotor

Infobae

La ronda de Sánchez con partidos aplazada por el accidente de tren, sin visos de retomarse

Infobae

Las estaciones de la Aemet registran vientos huracanados en muchos lugares del país

Infobae

La Generalitat lanza un Es-Alert en Castellón para avisar de los vientos huracanados

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

La inmigración se convierte en

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid