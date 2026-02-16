Espana agencias

Ayuso cesa a su consejero de Educación en plena polémica por su ley de enseñanza superior

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado este lunes a Mercedes Zarzalejo como consejera autonómica de Educación, Ciencia y Universidades en detrimento de Emilio Viciana, que ocupaba el cargo desde 2023 y cuya gestión ha estado marcada por la tramitación de la ley universitaria autonómica.

Se trata del primer cambio en el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso en esta legislatura y, consultadas por los motivos del relevo, fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado a EFE que la presidenta había encargado a Viciana en 2023 "un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas" que no se había visto cumplido.

Por ello ahora Díaz Ayuso "ha decidido dar un nuevo impulso" a la Consejería con el nombramiento de Zarzalejo, cuyo objetivo será "sacar adelante este ambicioso proyecto universitario" que la presidenta madrileña "encargó hace ya más de dos años".

Estas fuentes evitan poner la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) en el centro de ese proyecto, definiéndola como "otra herramienta más que el consejero comenzó a trabajar, pero que tampoco ha fructificado".

En cualquier caso, la Lesuc es desde hace meses, y sin haber pasado de la fase de borrador, el foco de las iras de las universidades públicas madrileñas, que se movilizaron durante todo 2025 contra una norma que, denuncian, "perpetúa la infrafinanciación", favorece a las privadas y recorta la autonomía universitaria.

Durante todo el año pasado hubo protestas en las seis universidades públicas madrileñas -Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá-, culminando con una huelga de dos días en noviembre, y ya se prepara una nueva escalada de protestas.

Más allá de la polémica en el ámbito universitario, el paso de Viciana por la Consejería ha incluido numerosas novedades que a menudo han abierto, incluso, debates a escala nacional, como su apuesta por la jornada partida, las restricciones al uso de pantallas en las aulas o la incorporación de los dos primeros cursos de la ESO en numerosos colegios de Educación Infantil y Primaria.

En cuanto a la nueva consejera, empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 había sido nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Hospital Regional de Málaga alerta del peligro del 'reto del paracetamol''entre menores

Infobae

San Valentín encuentra su canción en Benidorm Fest 2026 con la victoria de 'T Amaré'

Infobae

Benicàssim decreta dos días de luto por el asesinato de una enfermera apuñalada por su ex

Infobae

Lista de las votaciones de Benidorm Fest 2026, con la victoria de Tony Grox y LucyCalys

Infobae

La Guía Repsol 2026 corona a tres nuevos 3 Soles: A Tafona, Ramón Freixa Atelier y Voro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso cesa a su consejero

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

La Fiscalía recurre el tercer grado concedido al etarra Asier Arzalluz Goñi al considerar que no cumple los requisitos

ECONOMÍA

La Justicia rechaza que un

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

La justicia levanta el embargo a una madre por no pagar los gastos escolares de sus hijas tras acreditar que había un pacto privado con el padre

DEPORTES

El AT&T Stadium, escenario donde

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027

Jugó en el Real Madrid y ahora se dedica a la construcción de barcos: “No es una vergüenza como la gente piensa”

El plan de Adrian Newey para salvar a Aston Martin y Fernando Alonso tras los problemas de pretemporada: “Sé cómo voy a sacaros de este lío”

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’