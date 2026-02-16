Agenda Informativa de Europa Press para este lunes, 16 de febrero (y 3)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes 16 de febrero en Europa Press agrupada en las secciones de Sociedad, Salud, Cultura y Deportes:

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el acto 'Regular la publicidad de los alimentos no saludables', en la sede del Ministerio (P.º del Prado, 18-20).

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de la Federación de Mujeres Progresistas, en la sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 12.30 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se reúne con la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa Vega; y a las 13.30 horas, con representantes de las entidades sociales que trabajan, en el marco del Fondo de Impacto Social (FIS), para facilitar el acceso a un alquiler asequible a colectivos vulnerables. Sede del Ministerio (C/ José Abascal, 39).

-- 18.30 horas: En Madrid, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual convoca a los medios a la Alfombra Roja y el Photocall de Premiados de la gala de los Premios Iris 2025. Teatro Real de Madrid (Pl. de Isabel II, s/n).

NOTA: A las 17.45 horas, citación a la prensa (acceso por C/ Carlos III).

-- 19.00 horas: En Madrid, el escritor Rafael Núñez Huesca presenta su libro 'La nación sin autoestima', premio de ensayo Sapientia Cordis 2026. Centro CEU Ángel Herrera (C/ Guzmán el Bueno, 133).

SALUD

-- 16.00 horas: En Majadahonda (Madrid), VII Encuentro Anual de Pacientes y Familiares de Amiloidosis, organizado por la Asociación Española de Amiloidosis (AMILO). Hospital Universitario Puerta de Hierro (C/ de Joaquín Rodrigo, 2).

-- 19.00 horas: En Madrid, tercera conferencia del III Ciclo 'Ciencia, medicina y humanismo', organizado por la Fundación Lilly y el Círculo de Bellas Artes (CBA), bajo el título 'El impacto de la Inteligencia Artificial en salud'. Círculo de Bellas Artes (C/ de Alcalá, 42).

CULTURA

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el acto de presentación de 'Colección. Arte Contemporáneo: 1975-presente' del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el edificio Sabatini (C/ Santa Isabel, 52).

-- 11.30 horas: En Madrid, el Museo Arqueológico Nacional presenta hallazgos recientes de la arqueología urbana de Toledo en su sala de Novedades Arqueológicas (C/ Serrano, 13).

-- 12.00 horas: En Madrid, los directores de Matadero Madrid, ARCO, CAN Art Fair, FORMA Design Fair y Art Madrid, darán a conocer sus propuestas para este año con la presencia de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. Espacio Sala Taller de Matadero Madrid (Pl. de Legazpi, 8).

-- 13.30 horas: En Madrid, entrevista con el cineasta Cristian Beteta por su corto 'Ángulo muerto', nominado a los Goya.

-- 18.00 horas: En Madrid, Casa América homenajea musicalmente al historiador español Nicolás Sánchez-Albornoz, en la sala Simón Bolívar (Acceso por Plaza de Cibeles).

DEPORTES

-- 19.00 horas: En Madrid, presentación oficial del equipo paralímpico español de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Intervienen la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Sede de la Embajada de Italia en España (C/ de Lagasca, 98).

