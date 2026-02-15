Unos 80 alumnos de Grazalema retomarán las clases presenciales en Ronda y Zahara

Grazalema (Cádiz), 15 feb (EFE).- Unos 80 alumnos de Grazalema (Cádiz) afectados por el desalojo de la localidad por los efectos de la borrasca se incorporarán desde mañana de forma temporal a centros educativos de Ronda (Málaga) y Zahara de la Sierra (Cádiz) para recuperar la enseñanza presencial.

Según ha informado la Junta de Andalucía, los estudiantes mantendrán sus grupos habituales y serán atendidos por el mismo profesorado que tenían en sus centros de origen.

El alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria alojado en Zahara de la Sierra asistirá a clase en el CEIP Juan María Marín, mientras que en Ronda los estudiantes de Infantil y Primaria lo harán en el CEIP Miguel de Cervantes y los de Secundaria en el IES Martín Rivero.

Asimismo, los alumnos alojados en localidades cercanas a ambos municipios que puedan desplazarse hasta ellos también podrán recibir atención presencial en estos centros.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha indicado que las familias que prefieran escolarizar temporalmente a sus hijos en otros municipios podrán solicitar el cambio a través del CEIP Antonio Machado o del IES Sierra de Grazalema, medida que se mantendrá hasta que los centros de la localidad gaditana recuperen la actividad lectiva normal.

Para el alumnado disperso en otras localidades se contemplan dos opciones: continuar con enseñanza telemática con su profesorado habitual o incorporarse al centro educativo más cercano al lugar donde se encuentren alojados.

Por su parte, los estudiantes de Bachillerato, que tienen su instituto en Ubrique, continuarán recibiendo clases a distancia mientras la Junta estudia alternativas para restablecer también su presencialidad.

Los centros educativos gestionarán la adquisición de material escolar y libros de texto para ponerlos a disposición de docentes y alumnos.

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha agradecido la colaboración de los equipos directivos y profesorado, así como de los ayuntamientos implicados, entre ellos el de Grazalema y el de Ronda, "para ofrecer a los alumnos la mejor atención posible mientras se produce el regreso a Grazalema". EFE

