Semenyo, Lookman, Dro, Cancelo, Endrick... refuerzos y rebajas de invierno

Santiago Aparicio

Madrid, 15 feb (EFE).- Lejos de la repercusión de temporadas anteriores, con desembolsos llamativos, los principales clubes europeos, las grandes entidades, han contemplado, en parte, de reojo la oportunidad concedida por la apertura de puertas que cada temporada ofrece el mercado de enero.

Aunque el invierno ha provocado algún movimiento, operaciones para rectificar la configuración de las plantillas o apuntalar los equipos en el tramo final del curso, nada ha sido como cuando el noruego Erling Haaland se marchó del Salzburgo al Borussia Dortmund en el 2020, el colombiano Luis Díaz dejó el Oporto para reforzar al Liverpool en el 2022 o el georgiano Khvicha Kvaratskhelia fue reclutado por el París Saint Germain desde el Nápoles para capturar, con éxito, la ansiada Liga de Campeones.

La puesta en marcha de las eliminatorias previas a los octavos de final abre el paso a los refuerzos invernales que, por normativa, no han podido jugar en competiciones europeas con sus nuevos equipos las dos últimas jornadas, hasta el final de la fase liga. Ahora, entran en acción.

El Manchester City ha vuelto a animar el comercio futbolístico. Ha vuelto a aprovechar la ocasión para perfeccionar el plantel ante el tramo decisivo de la Premier y la Champions, donde tiene sus opciones intactas. Y es que el fútbol inglés ha vuelto a sacar músculo financiero y ha marcado la pauta en la compraventa futbolística.

En España fue el Atlético Madrid el que más aprovechó el tiempo y el que pudo fructificar operaciones ante la marcha de jugadores. Se hizo con el nigeriano Ademola Lookman, que tuvo una espectacular puesta en escena en Sevilla ante e Betis, con Rodrigo Mendoza y Obed Vargas. Mientras, el Real Madrid volvió a pasar por alto la oferta de incorporación. Es más, debilitó su ataque con la marcha del brasileño Endrick al Lyon. Y el Barcelona, que se quedó sin Dro Fernandez, volvió a apuntalar su zaga con un viejo conocido, Joao Cancelo.

.

ANTOINE SEMENYO Y MARC GUEHI, AL MANCHESTER CITY

No reparó en gastos el equipo del español Pep Guardiola para reforzarse en el mercado invernal y desembolsó, más de 80 millones por adquirir al atacante ghanés. El fichaje más caro de este período arrebatado al Bournemouth de Andoni Iraola, ha tenido un rendimiento inmediato y ya cuenta por goles sus apariciones en el equipo citizen, en plena reconversión. Siempre ha rendido el africano que irrumpió en el Bristol City durante un lustro antes de ir al Bournemouth en el 2023 y despertar el interés de Guardiola.

Las lesiones en la zaga precipitaron también la contratación del central inglés del Crystal Palace Marc Gueghi, capitán hasta ahora del club londinense y fijo en la selección de Inglaterra. Veintitrés millones de euros ha pagado el City por el zaguero que dejó Selhurst Park para jugar en el Etihad y revitalizar al combinado 'sky blue'.

JEREMY JAQUET, APUESTA DEL LIVERPOOL

Los escasos veinte años y con solo cerca de sesenta partidos en la élite no cambiaron la idea del Liverpool que se empeñó en invertir en el defensa francés, hasta entonce en el Stade Rennes, como apuesta de futuro. No considera el club de Anfield que los casi setenta millones que puede llegar a suponer la adquisición del zaguero sea una mala operación. De la misma ciudad de Kylian Mbappe, de Bondy, que cayó lesionado en el pasado fin de semana en el partido de la Ligue 1, donde tiene previsto jugar hasta que en junio se incorpore a la entidad inglesa que decidió cederle hasta entonces en su club de origen.

CONOR GALLAGHER, MADRID POR LONDRES

El centrocampista que llegó hace año y medio al Atlético Madrid procedente del Chelsea ha vuelto a Londres, para reforzar al Tottenham que logró acabar entre los ocho primeros de la fase liga de la Champions, pero que no anda como le gustaría en la Premier. Cada vez con menos protagonismo en el conjunto de Diego Pablo Simeone, el internacional inglés ha logrado su deseo y regresar a Inglaterra en una operación que apenas afecta al club español, que ha recibido lo mismo que invirtió en su día por su contratación.

El medio, con el Mundial a la vuelta de la esquina, quería más protagonismo. Ha sido su apuesta. Más factible con los spurs que en el plantel rojiblanco donde cumplió sin alardes.

El brasileño Souza es el otro refuerzo llamativo de los spurs. El tottenham ha logrado la incorporación del lateral izquierdo procedente del Santos, de 19 años, y que ha costado cerca de 15 millones de euros.

El Newcastle, el Chelsea y el Arsenal han pasado por alto las posibilidades que otorga el mercado invernal y han mostrado un talante más austero y confiado en sus opciones con el plan deportivo inicial.

Inglaterra, en cualquier caso, fue el más animado en el tramo final de enero, cuando el cierre estaba a punto y las ocasiones eran menores. El noruego Jorgen Strand Larsen se marchó del Wolverhampton al Crytal Palace y su compatriota, el delantero Oscar Bobb reforzó el Fulham y Tammy Abraham volvió a la Premier para agradar al Aston Villa de Unai Emery, que perdió a Donyell Malen, adquirido por el Roma, junto al brasileño Douglas Luiz, cedido del Nottingham forest con opción de compra y el jamaicano Leon Bailey.

LOOKMAN, SENSACIÓN EN LALIGA

A última hora, cuando parecía que la plantilla del Atlético Madrid iba a quedar debilitada respecto a la que echó a andar a principio de curso, aterrizó el nigeriano Ademola Lookman para dar aire fresco a la competición y alentar al plantel de Diego Pablo Simeone que en enero perdió cuatro jugadores y que reclamaba refuerzos.

Brilló en el Atalanta, y en la Liga Europa de hace dos años. Con cierta reputación de irregular, de intermitente, pero plagado de virtudes, tuvo un debut brutal ante el Betis (0-5), en los cuartos de la Copa del Rey, donde fue el mejor con apenas horas de entrenamiento con su nuevo equipo.

Es una variante más para el conjunto rojiblanco que encara nuevos retos en un momento decisivo. La copa del Rey, la Liga de Campeones. Da la sensación de haberse adaptado a la perfección al esquema de Simeone. Velocidad, desequilibrio, verticalidad.

Lookman suma en el Atlético Madrid que también ha firmado al prometedor centrocampista del Elche Rodrigo Mendoza y a Obed Vargas, una incógnita.

Aire fresco para la grada del Metropolitano que se ha manejado en un curso intermitente pero que anda lejos de lo esperado en la liga, con opciones intactas en la Copa y con el panorama abierto en Europa.

CANCELO VUELVE AL CAMP NOU

Aunque la intención inicial del Barcelona era contar con un central en el mercado de invierno, la polivalencia del portugués Joao Cancelo y su interés en volver al Camp Nou propiciaron su integración como cedido a la plantilla de Hansi Flick.

Dejó buenas sensaciones el defensa luso en su pasado como jugador del Barcelona aunque no se quedó. Y su militancia en la Liga de Arabia Saudí no ha supuesto un obstáculo para regresar al fútbol del alto nivel, al Viejo Continente. Lateral de largo recorrido, en ambas bandas, es una solución para el equipo azulgrana que afronta el tramo decisivo del curso con otra posible variante en su once.

Jugó en el Al Hilal Cancelo que llegó a Barcelona sin que jugara un partido completo desde el pasado 22 de diciembre. Su presencia alivia los recursos que tenía que manejar el entrenador alemán por no contar con un especialista.

ENDRICK Y DRO, DE ESPAÑA A FRANCIA

Dos jóvenes de LaLiga se han marchado a la Ligue 1 de Francia. Aunque de distinta forma. El atacante Endrick, del Real Madrid, al Lyon, cedido; no jugará la Liga de Campeones, pero disputará la Liga Europa. Dro, por su parte, fue convencido por Luis Enrique; pagó su cláusula de rescisión y abandonó la entidad catalana como apuesta de presente y futuro por el París Saint Germain.

Endrick no contaba para la primera plantilla del Real Madrid. Relegado a la suplencia por Xabi Alonso, sin minutos en ningún caso, decidió buscar protagonismo en otro lugar, con el Mundial a la vista. Su apuesta, al inicio, le salió a la perfección y su presencia en el fútbol francés ha tenido un impacto impensable. Goles en su debut y una gran influencia en el fútbol de su equipo que ha despegado. Cinco victorias seguidas han instalado al Lyon en la parte alta de la Ligue 1. Sin embargo, al final de temporada regresará a España. No tiene opción de ningún tipo el club galo para retener y rentabilizar al joven delantero brasileño.

Dro ya ha debutado con la primera plantilla del campeón francés. Uno de los jugadores más prometedores de la Masía optó por aceptar la invitación y la propuesta del poderoso club de París y la insistencia de Luis Enrique tuvo éxito.

El gallego, que también se había estrenado a las órdenes de Flick, no debió ver claro su panorama en Barcelona, por la competencia, y asumió la aventura de otro lugar. El jugador de 18 años saltó al campo el pasado domingo para jugar el tramo final del partido ante el Olympique Marsella, en el clásico francés. Cumplió y la grada del Parque de los Príncipes premió su llegada a cambio de ocho millones de euros, algo más de lo que establecía su cláusula.

El Barcelona tenía la renovación encarrilada pero no se decidió y Dro se marchó a Francia, en busca del éxito.

PORTUGAL: RAFA SILVA REGRESA AL BENFICA

El centrocampista Rafa Silva ha sido la gran incorporación del Benfica. Se ha comprometido con las Águilas hasta el 2028 procedente del Besiktas turco a cambio de cinco millones de euros. El volante jugó en el club lisboeta entre 2016 y el 2024 cuando dejó la entidad encarnada para ir a Turquía. Ahora vuelve para apuntalar al cuadro de Jose Mourinho que el martes recibe al Real Madrid en la Liga de Campeones.

ITALIA: JEREMIE BOGA Y EMIL HOLM REFUERZAN EL JUVENTUS

El extremo, que apenas contaba para el Niza, logró reforzarse con el marfileño Jeremie Boga, cedido por la entidad francesa, a la que llegó en julio del 2023, hasta el final de curso, con una opción de compra. El futbolista de 29 años ha vuelto así a la Serie A tras formar parte anteriormente del Sassuolo y el Atalanta.

El club turinés, que aspira a regresar a la élite de donde bajó tiempo atrás, completó sus compras invernales con la adquisición del lateral sueco Emil Holm, de 25 años, que llega cedido por el Bolonia, hasta el 30 de junio, a cambio, además, del portugués Joao Mario. EFE