PSOE C-LM pide a Torró más argumentos para justificar derrotas que decir que criticar es "hacer el juego a la derecha"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha replicado a su homóloga a nivel nacional dentro del partido, Rebeca Torró, que los socialistas merecen "más esfuerzos argumentales de la Ejecutiva" que el de afirmar, ante las "derrotas electorales" del PSOE, que "la crítica es hacer el juego a la derecha, la culpa son de compañeros fallecidos o son la minoría de la minoría".

Así ha reflexionado Gutiérrez en su cuenta en 'X' después de que Torró, en una entrevista con El País, haya afirmado que "hay compañeros como García-Page que compran el marco del PP".

Aunque Gutiérrez ha asegurado tener "el máximo respeto y cariño" por Rebeca Torró, ha incidido en lamentar que no se haya dedicado "ni un minuto" a profundizar en los "planteamientos de fondo" que se hacen desde algunos sectores del partido.

Así, ha apuntado que, desde 2022, el PSOE ha perdido "todas las elecciones salvo Cataluña", considerando que para solucionarlo los socialistas deben "recuperar un partido que intente buscar, aún sin compartir de entrada pero respetando las etiquetas, las razones y la verdad de los demás".

Además, ha asegurado que le "entristece" la "estrategia" de "camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas" cuando "una de las cosas que más nos lastran son las cesiones con Junts, que sí que lo son, además de independentistas".

"Hay un electorado que rechaza a Feijóo (y más aún con Abascal) pero ansían un PSOE autónomo al que no le marcan el ritmo los demás. Ese es el debate y no el adjetivo que se le pone a los compañeros", ha concluido.

