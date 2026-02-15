Espana agencias

PP pide la comparecencia de todo el Gobierno para que explique la devolución de fondos europeos y su falta de ejecución

El principal partido de la oposición exige a los ministros explicar, uno por uno, los bajos niveles de uso de partidas europeas, el recorte en proyectos clave y la supuesta renuncia a inversiones estratégicas tras reproches del Tribunal de Cuentas Europeo

El Partido Popular ha solicitado información específica acerca de la reducción, cerca de un 51,8 por ciento, en el presupuesto del PERTE del agua, que representa una disminución de 1.805 millones de euros respecto a lo inicialmente previsto. Esta preocupación se acompaña de la petición dirigida al Gobierno para que explique el motivo detrás de lo que califica como recortes y renuncias a inversiones en sectores estratégicos, además de la insuficiente ejecución de los fondos europeos asignados. Según consignó el medio, el PP ha registrado un total de 134 iniciativas en el Congreso para solicitar un mayor control y transparencia respecto a la gestión del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y los Fondos Next Generation.

Tal como informó la fuente, la formación popular reclama la comparecencia de los 22 ministros del Gobierno para que detallen la ejecución de los fondos europeos en cada una de sus áreas. De acuerdo con el reporte, estas iniciativas incluyen 14 preguntas orales y 97 escritas, así como la solicitud de varios informes, entre ellos el elaborado por TRAGSATEC para la Dirección General de Pesca Sostenible. El grupo liderado por Feijóo subraya la importancia de esclarecer el uso y destino de los recursos asignados por la Unión Europea a proyectos clave para la economía y la sociedad españolas.

El PP ha pedido explicaciones concretas al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre el contenido y las consecuencias del Informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el cual ha señalado deficiencias en la justificación y ejecución de los fondos. Según detalló el medio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, también tendrá que responder por la reducción del 13 por ciento en el presupuesto destinado a vivienda social para alquiler, asunto que los populares consideran prioritario por su impacto en la capacidad de acceso a la vivienda asequible para la población.

En relación con la inclusión social, la ministra Elma Saiz deberá explicar por qué no se han empleado 176 millones de euros orientados a la creación de 6.100 plazas destinadas a la acogida de personas vulnerables. Además, el Partido Popular pregunta por el recorte del 40 por ciento en los PERTE —Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica— y la supresión de compromisos asociados, entre ellos la tramitación de la Ley de Industria.

El medio indicó que la formación considera fundamental una segunda ofensiva parlamentaria para profundizar en la fiscalización del impacto de los fondos europeos y la supuesta pérdida de propuestas transformadoras que, desde su perspectiva, supondrían un “fracaso global” en la utilización de estos recursos. Además, el PP acusa al Gobierno de emplear el anuncio de un fondo soberano, bautizado como España Crece, para ocultar la devolución de 10.500 millones de euros a la Unión Europea por la incapacidad de ejecutar lo comprometido.

Según publicó la fuente, los populares calculan que el Gobierno ha renunciado al 37,1 por ciento de los fondos disponibles, lo que representa 60.454 millones de euros de un total de 163.000 millones asignados por la UE a España. Asimismo, subrayan que el recorte del 40,4 por ciento en los PERTE ha implicado que el presupuesto destinado a estas iniciativas baje de 42.480 millones a 25.314 millones, afectando a sectores considerados avanzados como la producción de semiconductores, la industria aeroespacial, la descarbonización, los recursos hídricos y la sanidad.

Dentro de sus críticas, la agrupación de la oposición destaca la cancelación de inversiones superiores a 10.000 millones de euros que serían relevantes en sectores como vivienda, salud, transporte, medio ambiente, digitalización, investigación y desarrollo, turismo, industria, formación profesional, pequeñas y medianas empresas, universidades y ayudas vinculadas a catástrofes naturales. Según reportó el medio, el PP lamenta también la falta de aprobación de 17 leyes que consideran esenciales para las reformas estructurales del país, entre ellas las leyes de Industria, Pesca, Diversidad Familiar y distintas normativas sanitarias.

El Partido Popular sostiene que, en palabras recogidas por la fuente, “España ha perdido una oportunidad para transformar su economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas”. Según ese análisis, el Gobierno no ha logrado diseñar un plan que atienda a las especificidades de la economía nacional, ya que los procesos administrativos, la escasa coordinación con los sectores productivos y las comunidades autónomas y una gestión considerada ineficaz han reducido los efectos esperados de estos recursos europeos.

Finalmente, el partido acusa al Ejecutivo de utilizar la transferencia de fondos europeos como argumento para justificar decisiones sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La oposición advierte que se corre el riesgo de que esta práctica se repita con el fondo España Crece, prolongando la falta de control parlamentario sobre la distribución y aplicación de los recursos comunitarios, según expone la información obtenida.

