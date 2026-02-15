Olivia Smart se promete con su pareja en Milán tras participar en los Juegos

Redacción Deportes, 15 feb (EFE).- La patinadora española Olivia Smart, que compite en la categoría de danza sobre hielo, anunció su compromiso con el también patinador Jean-Luc Baker, retirado en 2024, después de haber terminado su participación en los Juegos de Milán-Cortina 2026.

Smart, de 28 años y nacida en Sheffield (Gran Bretaña), finalizó el pasado 11 de enero en noveno lugar en danza sobre hielo junto a Tim Dieck, su pareja deportiva, después de un ejercicio libre en el que fueron los sextos mejores.

La patinadora nacionalizada española recibió la propuesta de matrimonio el día de San Valentín, todavía en Milán, ciudad que está siendo la sede del patinaje sobre hielo. Baker, su ahora prometido, es entrenador para otros patinadores. Entre sus pupilos estuvo la estadounidense Alysa Liu, quien es una de las candidatas para la medalla en categoría femenina individual.

Baker, aunque ya retirado, también tiene experiencia olímpica, en su caso representando a Estados Unidos en danza sobre hielo. Junto a Kaitlin Hawayek, terminó en undécima posición en Pekín 2022, unos Juegos en los que se enfrentó a su ahora prometida, que entonces fue octava con Adrián Díaz.

Dieck, nacido en Alemania y actual compañero de danza de Smart, también tiene a su pareja sentimental compitiendo en Milán-Cortina. En su caso, se trata de la patinadora de parejas mixtas italiana Sara Conti, que debuta este lunes junto a Niccolò Macii en el programa corto. Conti y él cenaron juntos en la Villa Olímpica para celebrar San Valentín. EFE