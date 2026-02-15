Espana agencias

Muñoz (PP) afirma que "PP y Vox tienen que entenderse": "Los españoles merecen otro Gobierno y hay que acelerar eso"

Guardar

La portavoz del GPP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado a Sánchez por "acelerar los pactos más radicales con sus socios más radicales", y ha afirmado que "PP y Vox tienen que entenderse. Los españoles merecen otro Gobierno y hay que acelerar eso".

"PP y Vox tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles", ha expresado Muñoz en declaraciones remitidas a medios de comunicación este domingo. En este sentido, ha explicado que "hay muchas cuestiones" en las que PP y Vox no están de acuerdo ya que son "partidos distintos", pero ha asegurado que existen otras en las que sí lo están. "Además, debemos hacerlo", ha matizado.

Entre las cuestiones en las que PP y Vox "están de acuerdo", Muñoz ha recordado que en julio el PP anunció que prohibiría el burka integral en toda España "en la esfera pública". Asimismo, ha indicado que hace 15 días el PP de Baleares aprobaba, a iniciativa propia, una proposición de ley para instar al Gobierno de España a que prohíba el burka en espacios públicos.

"Hoy mismo, en una entrevista, nuestro presidente Feijóo incide en esta cuestión. El martes, Vox ha presentado y ha planteado que se tome en consideración una proposición de ley para prohibir el burka en espacios públicos". En esta línea, la portavoz ha asegurado que "el PP aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento".

Asimismo, la portavoz del PP en el Congreso ha cargado contra el Gobierno de Sánchez asegurando que "esta semana en el País Vasco con una consejera del Partido Socialista está sacando antes de tiempo a sanguinarios etarras a la calle" y ha criticado que "la aceleración de la regulación masiva de inmigrantes" se trata de una medida "para contentar a Podemos". Además, ha culpado al Gobierno del "colapso" de los servicios públicos y ha afirmado que "es incapaz de traer unos presupuestos a la Cámara".

"Esto nos lleva a pensar que hace falta un giro de 180 grados", ha aseverado Muñoz. "PP y Vox tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen y en que en el relato lo importante es que los españoles tengan un Gobierno que cambie todo lo que ha destruido Pedro Sánchez", ha insistido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Diez horas de rescate de un hombre atrapado con barro hasta la cintura en Málaga

Infobae

Coloridos enmascarados y cinturones de cencerros animan el carnaval ancestral zamorano

Infobae

El canadiense Kingsbury amplía su dominio en esquí acrobático con un oro en baches dual

Infobae

Montero y Bolaños protagonizarán la próxima sesión de control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros

Montero y Bolaños protagonizarán la

Vítor Pereira, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid