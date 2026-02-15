La selección española empieza una nueva etapa en el Futsal Week de Croacia

Redacción deportes, 15 feb (EFE).-La selección española femenina de fútbol sala afronta desde este lunes el Futsal Week, torneo internacional que se disputa del 16 al 18 de febrero en Labin (Croacia), donde se medirá a Noruega en su debut (18:15 horas) y volverá a jugar a la misma hora el miércoles ante la anfitriona croata.

El combinado que dirige Clàudia Pons inicia así una nueva etapa tras el histórico tercer puesto logrado en el primer Mundial celebrado en Filipinas y con la mirada puesta ya en el Campeonato de Europa de 2027, cita en la que buscará su cuarta corona continental.

La gran atención de la convocatoria se centra en las novedades y destaca la llamada de la murciana Patricia Ortega (FSF Castro Bloques Cando), una de las máximas goleadoras del campeonato liguero, que ve recompensado su excelente rendimiento. También figura Clau López (AD Alcorcón FSF), que debutará con la absoluta tras consolidarse como una de las jugadoras más determinantes de su equipo.

Otra de las caras nuevas es Èlia Gullí (Poio Pescamar), que acude por primera vez a la llamada de la selección absoluta, mientras que la zurda Judith Pedreira (Ourense Ontime), internacional sub-21 en el pasado, regresa tras superar sus problemas físicos y recuperar su mejor nivel competitivo.

A ellas se suma el retorno de Laura Uña, una de las jugadoras más en forma del curso, en una lista que combina juventud, talento y experiencia para afrontar con ambición este exigente compromiso internacional. EFE

jmd/og