El Gregorio Marañón lidera un ensayo clínico europeo para mejorar el sarcoma en los niños

Madrid, 15 feb (EFE).- El Hospital Gregorio Marañón lidera en España un nuevo ensayo clínico europeo para mejorar la supervivencia en niños del Sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que comienza en los huesos y afecta principalmente a pacientes pediátricos, adolescentes y adultos jóvenes.

El ensayo Inter-Ewing 1 introduce nuevas terapias dirigidas, quimioterapia de mantenimiento y ajustes en la dosis de radioterapia para lograr aumentar la curación de esta enfermedad, indica el hospital en un comunicado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer infantil.

La Unidad de Sarcomas Infantiles y del Adolescente de este hospital público madrileño, que es centro de referencia nacional en este tipo de tumores, coordina el ensayo que busca aumentar las tasas de curación y reducir las recaídas y efectos secundarios.

El estudio, dirigido por la oncohematóloga infantil Cristina Matas, está diseñado para pacientes con un nuevo diagnóstico, tanto en fases localizadas como metastásicas y presenta varios cambios importantes respecto a los tratamientos actuales.

En primer lugar, introduce un nuevo fármaco de terapia molecular dirigida en pacientes metastásicos, con el fin de evaluar si su combinación con el tratamiento estándar mejora los resultados.

Otra de las novedades es la administración de un tratamiento de mantenimiento tras finalizar la terapia principal. De forma aleatoria, algunos pacientes recibirán durante seis meses una quimioterapia oral a dosis muy bajas, conocida como quimioterapia metronómica, para comprobar si disminuye el riesgo de recaída.

Por otro lado, contempla modificaciones en las dosis de radioterapia, principalmente en los pacientes no operables, para evaluar si el aumento de la dosis baja la probabilidad de recaída.

En cambio, en pacientes intervenidos quirúrgicamente, se analizará la posibilidad de reducir la dosis de radioterapia de consolidación para minimizar los efectos secundarios.

Asimismo, “el ensayo estudiará si determinadas pruebas radiológicas y de medicina nuclear ayudan a estudiar mejor la evolución de la enfermedad", y valorará el impacto de estos cambios terapéuticos en la calidad de vida de los pacientes, según señala la doctora Mata.

Como Centro de Referencia Nacional en sarcomas, el Marañón cuenta con una unidad multidisciplinar de oncólogos y hematólogos pediátricos, cirujanos, traumatólogos, especialistas en medicina nuclear, anatomía patológica y biología molecular, junto con la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D (UPAM3D).

Este enfoque integral permite confirmar con precisión el diagnóstico, identificar subtipos tumorales y adaptar el tratamiento de forma más personalizada, concluye. EFE

