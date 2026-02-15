Espana agencias

Cómo saber parar y que la ansiedad no se vuelva angustia, según el filósofo Omar Linares

Olivia Alonso

Madrid, 15 feb (EFE).- "Consumimos más, pero sentimos menos", "no sabemos parar" y "pretendemos estar en todas partes al mismo tiempo" generando una ansiedad que se torna angustia al convertirse en una forma de existir y estar en el mundo. Ante ella hay que "tirar del freno de mano" y comprender que ese ritmo es una huida, dice el filósofo Omar Linares.

 Doctor en Filosofía por la Universidad de Granada, Linares acaba de publicar 'La consulta del filósofo. Manual de instrucciones para crisis existenciales' (Temas de hoy), un libro con el que trata de derribar los prejuicios que relacionan su disciplina con "discursos muy oscuros y alejados de la vida".

"He querido hacer un ensayo de filosofía muy práctico, cercano y vitalista para que nos reconciliemos con la vida" y con las crisis existenciales, una experiencia asociada a algo tremendamente negativo, cuando son los contrario, "algo muy positivo y un síntoma de madurez vital, que nos puede devolver muchísimo si comprendemos lo que ocurre y actuamos de manera acorde".

Tras criticar que comportamientos normales como la tristeza, la timidez y el miedo se hayan convertido en depresión, fobia social o ansiedad, "diagnosticos que hacen del sujeto que las vivencia personas con trastornos mentales", Linares rechaza la excesiva medicación de la vida, y asegura que una "crisis existencial no es patológica o no tiene por qué serlo".

"Es un momento de la vida en el que se rompe la estructura y la lógica con que se comprendía todo", explica, porque "todos tenemos una imagen del mundo (cosmovisión en términos filosóficos) con su propia lógica y en la que encaja cada uno de los eventos que ocurren".

Detalla que una crisis existencial la desencadena una situación límite o la propia reflexión, y lo importante es reconocer que es un puente entre "mi forma de comprender las cosas y otra que está por venir".

Puede darse por tocar fondo, pero también se llega "desde el mayor de los éxitos", al tener una experiencia que revela que "hemos regido nuestra vida por una lógica que no es nuestra". "Y nos damos cuenta por no conseguir lo que se nos exige o por conseguirlo y comprobar que no experimentamos lo prometido"

"Lo que defiendo y propongo en el libro es que enfrentar esto no es meternos en una batalla que no podemos ganar, y, además, no es una batalla, es una fricción que nos va a devolver a una realidad que vamos a comprender y aceptar mejor".

'Cum laude' por una tesis titulada 'Filosofía como terapia', Linares lamenta que "nos hemos convencido de que solo en el bienestar podemos estar y ser, cuando la vida no para de demostrarnos lo contrario, ya que al mirar atrás recordamos momentos de crisis que nos resultaron transformadores y de los que no querríamos prescindir".

A pesar de su valía, el filósofo subraya que continuamente se evitan esas crisis por el miedo al dolor: "Así caemos en una huida que, paradojicamente, nos lleva a eso, a la multiplicación del sufrimiento". "La vida incluye dolor y si lo evitamos nos negamos una parte fundamental de la realidad".

Recuerda que, como ya dijo el filósofo francés Blaise Pascal hace más de tres siglos, "todos los problemas del ser humano provienen de su incapacidad de sentarse y estar a solas consigo mismos en una habitación".

"Cualquiera que pare quince minutos sin hacer nada, se verá buscando cómo aprovechar ese tiempo. Si no puedes parar, no eres dueño de ti, asevera.

En este sentido, recurre al término 'neurosis dominicales' de Albert Camus, para subrayar que "nos pasamos toda la semana esperando que llegue el fin de semana para tener un tiempo que luego no sabemos cómo gestionar; esto nos lleva a evadirnos con superficialidades y a desear el domingo volver a trabajar. "Esa ya es la mayor de las condenas", advierte.

También avisa de que el neoliberalismo "nos empobrece mientras nos susurra que está en nuestras manos enriquecernos. Nos anula mientras nos habla de empoderamiento y superación personal, y nos trata de convencer de que alcanzar el éxito es triunfar en la sociedad de consumo". EFE

