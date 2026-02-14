Sánchez participará por primera vez hoy en la Conferencia de Múnich para hablar de seguridad transatlántica

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde la ciudad alemana de Múnich, manifestó que la estabilidad y la paz aportadas por la Alianza Atlántica requieren actualmente tanto la voluntad europea como estadounidense, señalando que la administración de Estados Unidos sostiene posturas diferentes respecto a épocas anteriores. Este contexto marca la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien asiste este sábado por primera vez a la Conferencia de Seguridad de Múnich, principal cita internacional en materia de defensa, con el objetivo de intervenir en la mesa redonda sobre seguridad transatlántica. Según ha informado Moncloa y recogió el medio, Sánchez compartirá panel con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el senador estadounidense Christopher A. Coons.

De acuerdo con Moncloa, la ponencia en la que participará Sánchez lleva por título “¿A la par? Fortaleciendo las bases de la seguridad transatlántica” y está orientada a debatir el papel actual y futuro de la cooperación entre Europa y Estados Unidos en un escenario de tensiones internacionales y cuestionamientos sobre el orden global. La Conferencia de Seguridad de Múnich se desarrolla en un momento percibido como particularmente crítico para la arquitectura internacional de la defensa, según publicó el propio gabinete español.

Pedro Sánchez ha insistido en reiteradas ocasiones en la conveniencia de que la Unión Europea cuente con capacidades militares propias o, al menos, permita que aquellos estados que deseen avanzar en este sentido formen una coalición de voluntarios. Su propuesta busca consolidar la seguridad en el continente europeo, especialmente cuando se perciben movimientos de Estados Unidos para distanciarse de ciertos compromisos transatlánticos. El mandatario español ha puntualizado que su visión de una “Europa fuerte” y su carácter “proatlantista” no suponen aceptar una relación de sumisión frente a Washington, sino promover una cooperación igualitaria y basada en el respeto mutuo, señaló Moncloa.

El ministro Albares complementó desde Múnich estas ideas destacando que la Alianza Atlántica, sustentada en valores democráticos compartidos, debe mantenerse fuerte y estrecha. “Las verdaderas alianzas, ante todo reposan en valores, y la Alianza Atlántica es una alianza de democracias. Eso se tiene que mantener”, sostuvo Albares según reportó Moncloa, para quien una alianza euroatlántica robusta no contradice el avance de una mayor autonomía europea.

Durante la conferencia de este sábado, Pedro Sánchez contará con la oportunidad de establecer reuniones bilaterales, aunque desde el entorno de la presidencia del gobierno no han trascendido detalles sobre las agendas de contactos previas o posteriores a su participación en el panel, tal como ha difundido Moncloa.

Este foro internacional reúne a diversas figuras relevantes en la actualidad política global y de defensa. Entre los participantes confirmados se encuentran el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, según detalló también Moncloa. La elección de los ponentes y asistentes refleja tanto la transversalidad de los asuntos a tratar como el peso geopolítico de las conversaciones y los desafíos abordados.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, considerada el principal espacio de debate sobre defensa a nivel internacional, centra este año su atención en los desafíos que enfrenta el sistema internacional, incluyendo las nuevas rivalidades estratégicas, el desarrollo de capacidades militares propias en Europa y la redefinición de las relaciones con socios históricos. La presencia de altos mandatarios europeos y estadounidenses destaca la magnitud de los debates planteados y subraya la búsqueda de respuestas conjuntas ante los cambios en la política de seguridad y defensa mundial.

La postura del Gobierno español, según ha venido detallando Moncloa, gira alrededor de la defensa de la autonomía estratégica europea sin abandonar el compromiso con la OTAN y abogando por un equilibrio entre la cooperación transatlántica y el refuerzo de la capacidad europea de defensa, especialmente en el contexto actual de retos globales. Durante su participación, Sánchez defendería que Europa debe procurar mecanismos que permitan su fortaleza y estabilidad, contribuyendo activamente a las alianzas sin perder de vista la necesidad de que esta relación se base en respeto e igualdad.

En lo que respecta a los desafíos internos de la OTAN y la evolución del papel europeo, tanto Sánchez como Albares han subrayado que cualquier avance en la consolidación de la seguridad continental debe producirse manteniendo el vínculo euroatlántico, siempre y cuando ambas regiones, Europa y Norteamérica, muestren la disposición necesaria para sostenerlo. Moncloa ha remarcado que la cooperación entre ambas orillas determinará la capacidad de la organización para responder a los desafíos de un entorno internacional que está experimentando notables cambios.

El desarrollo de esta cita en Múnich refleja, según la información proporcionada por Moncloa, la preocupación por preservar los pilares de la seguridad global en un periodo en el que los equilibrios tradicionales se encuentran en revisión. La intervención de Sánchez se inscribe, por tanto, en un marco en el que el debate sobre la autonomía, la cooperación y la adaptación de las alianzas resulta central para el diseño de una respuesta concertada en materia de política internacional y defensa.