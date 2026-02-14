Espana agencias

Medios aéreos suministrarán pienso al ganado aislado en Santiago-Pontones (Jaén)

Jaén, 14 feb (EFE).- La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha recibido una alerta de pastores del municipio de Santiago-Pontones (Jaén) solicitando ayuda para poder acceder al pienso para dar de comer al ganado que permanece en zonas que han quedado aisladas por el último temporal.

Según se ha informado desde la Junta de Andalucía, tras la petición de ayuda de los pastores está previsto que el alimento para la cabaña ganadera se suministre por medios aéreos.

Mientras tanto se trabaja en la recuperación de los accesos de esta zona del interior del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas que han quedado dañados por el temporal de los últimos días.

“Con esta intervención se busca tanto la protección de los animales como el mantenimiento del modo de vida en la zona”, ha indicado la Junta en un comunicado.

La Agencia de Emergencias ha informado también del desalojo preventivo de cinco viviendas en Cazorla (Jaén) debido al riesgo de caída de una chimenea de una antigua fábrica de aceite, de unos 25 metros de altura, próxima a las casas que han sido desalojados. EFE

