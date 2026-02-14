Espana agencias

Máxima alerta en San Esteban de Gormaz (Soria) por un nuevo pico de crecida del Duero

Soria, 14 feb (EFE).- El alcalde de San Esteban, Daniel García, ha confirmado su preocupación por una posible crecida del río Duero durante la noche de este sábado, lo que dificultaría aún más la situación del municipio soriano que continúa con cerca de 30 vecinos desalojados y gran parte del pueblo anegado.

En la mañana de este sábado, la crecida del río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz en Soria provocaba el desalojo de cerca de 30 personas y el confinamiento de vecinos de la pedanía de Soto de San Esteban por precaución.

Según ha informado el alcalde del municipio, el agua sorprendía a los vecinos sanestebeños a primera hora de la mañana cuando han visto que la crecida llegaba hasta las puertas de sus hogares.

La preocupación en San Esteban se incrementa con el paso de las horas por la previsión de un posible pico de crecida durante la noche de este sábado, lo que dificultaría mucho más la situación en el municipio que ya cuenta con gran parte del territorio anegado.

En este sentido, García ha reiterado que "hay que esperar" para ver cómo evoluciona la situación y ha agradecido a la Junta de Castilla y León el apoyo mostrado en las últimas horas.

El alcalde ha incidido en la incertidumbre que inunda el pueblo por "la falta de información y previsión" de organismos competentes como la Confederación Hidrográfica del Duero cuya presidenta, María Jesús Lafuente, ha anunciado que visitara el municipio mañana domingo.

García ha asegurado no haber recibido ninguna comunicación por parte de la CHD de esta visita aunque espera, que en las próximas horas, se pongan en contacto con él "por respeto y coherencia".

 

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano ya avanzaba esta situación en su intervención este sábado en la Feria de la Trufa de Abejar donde trasladaba la posibilidad de desalojos en la zona de San Esteban de Gormaz por las crecidas del Duero a su paso por el municipio.

Ante esta situación, Serrano ha denunciado "la incertidumbre" generada por la CHD, puesto que, "por su falta de planificación podemos estar en la situación de evacuar estas zonas y dentro de una hora o dentro de un día, pues tengamos que evacuar el pueblo entero", ha expresado.

Serrano ha afirmado, en declaraciones a los medios, sentirse "engañado" por la CHD la cual, según el presidente, les trasladó que "no se iba a pasar de 135 metros cúbicos por segundo cuando se está evacuando a 156 y 157 metros cúbicos por segundo, y se comprometieron a avisar a todos los alcaldes si se producía un desembalse mayor", algo que no se ha hecho, ha apostillado. EFE

1012195

aal/aam/icn

