IU espera que el debate sobre liderazgos no "queme" a Rufián y avisa que la gente no vota al que "más zascas"

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha rechazado entrar ahora en el debate sobre las candidaturas en la izquierda y ha advertido que esa discusión sobre posibles liderazgos puede quemar a figuras como el dirigente de ERC Gabriel Rufián.

Asimismo, ha admitido que el republicano tiene una buena imagen mediática y que es positivo que se preocupe por la unidad de la izquierda, pero ha considerado que las bases progresistas votan en torno a programas y no al que "más zascas".

Durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, ha señalado también que le gustaría que Podemos entrara en esta alianza entre su formación, Sumar, Más Madrid y Comunes pero admite que es pesimista al respecto. De hecho, ha tirado de una expresión bíblica 'Por los hechos les conoceréis', para evocar que los 'morados' han rechazado confluir con IU en Aragón, Castilla y León y se desmarcan por ahora en Andalucía.

Cuestionado sobre si quieren dialogar con Rufián, que protagonizará el próximo miércoles un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, ante el impacto causado por su propuesta de unidad de la izquierda plurinacional, Santiago ha respondido que están "deseando tener la ocasión" de sentarse a hablar "sobre programas", que es precisamente el ejercicio que han hecho los partidos de Sumar en el Gobierno para revalidar su alianza electoral.

CON BILDU Y ERC BASTA CON UN ACUERDO POLÍTICO, NO ELECTORAL

El dirigente de IU ha agregado que este relanzamiento del espacio Sumar tiene también estrechar la unidad política con otras fuerzas de ámbito territorial como son BNG, ERC o Bildu, socios de investidura del Gobierno de coalición.

De hecho, cree que es fácil llegar a un acuerdo de "mínimos" de colaboración política con las fuerzas soberanistas, pues estimula al electorado de izquierdas al dar la sensación de frente común, aunque ha aclarado que en las circunscripciones que reparten más diputados no tiene por qué haber una única candidatura a la izquierda.

Por ejemplo, ha admitido que en Cataluña, donde conviven ERC y Comunes, es complicado y que esta comunidad tiene la ventaja de que la fragmentación de candidaturas hace que se pierda "mucho menos votos" que en los territorios menos poblados.

"No necesariamente la unidad pasa por ir juntos en todas las circunscripciones electorales. Hay circunscripciones electorales donde no es necesario porque la ley electoral no perjudica", ha razonado Santiago que, en contraposición, sí alude a que en circunscripciones más pequeñas como Ávila y Segovia sí penaliza la división electoral. "En Barcelona no es tan imprescindible", ha ahondado.

"NO ME QUIERAS TANTO Y VÓTAME MÁS"

Preguntado por el 'tirón electoral' que parece concitar Rufián en el espectro a la izquierda del PSOE combinado con que el espacio de Sumar aún no tiene candidato designado, el dirigente de IU ha bromeado que ya el histórico líder de IU Julio Anguita advirtió de que la simpatía no se transformaba en apoyo electoral cuando exclamó 'No me quieras tanto y vótame más'.

Santiago ha destacado que es tener "buena imagen" y alta valoración es algo "muy bueno" para un dirigente político, pero está convencido de que la gente cuando emite su sufragio no lo hace pensando "en el que más le gusta o al que da más zascas", sino que vota "mayoritariamente programas".

Dicho esto, ha valorado que el portavoz parlamentario de ERC y otros compañeros estén "preocupados" por "unir el máximo de anhelos y esperanzas", prometiendo que IU está volcada en que "todo converja".

Por otro lado, ha rechazado entrar ahora en si la elección del liderazgo de la futura candidatura de coalición que promueven IU, Sumar, Comunes y Más Madrid, dado que entrar en esta discusión no toca ahora y solo puede servir para desgastar posibles perfiles. En consecuencia, ha declinado abordar ahora la cuestión de si la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tiene que repetir o no como candidata.

LA SITUACIÓN CON PODEMOS LE ENTRISTECE

Incluso ha alertado de que precisamente eso puede ocurrirle al portavoz de ERC. "Yo espero que al pobre Gabriel pues no lo quemen por ponerse a hablar tan rápido en términos personales", ha recalcado. Frente a ello, ha llamado a preservar todas las figuras valiosas que atesora la izquierda y ha definido a Díaz como la mejor ministra de Trabajo.

Respecto a si se da por perdido a Podemos de cara a la futura coalición que impulsan los partidos de Sumar, Santiago ha declarado que "no le gustaría que fuera así" pero le parece "triste" que no haya sido posible confluir en Aragón, Castilla y León ni tampoco por ahora en Andalucía.

Es más, ha relatado que en Extremadura fue posible una candidatura conjunta entre Podemos e IU porque "afortunadamente" el control jurídico de la coalición "lo tenían en el territorio, no en Madrid", aludiendo implícitamente a que es la dirección estatal de Podemos la que rechaza listas de unidad.