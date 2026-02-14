Espana agencias

Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi definirán el título en Buenos Aires

Guardar

Buenos Aires, 14 feb (EFE).- Tras imponerse en sus respectivas semifinales, el argentino Francisco Cerúndolo (19) y el italiano Luciano Darderi (22), los dos principales favoritos del Abierto de Argentina ATP 250, definirán este domingo el título en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

A primer turno en la tarde porteña, el duelo de tenistas argentinos quedó para Francisco Cerúndolo, que se impuso por 6-3 y 7-5 ante Tomás Etcheverry (54) en una hora y 52 minutos de juego en la pista central Guillermo Vilas.

De esta manera, Francisco Cerúndolo llegó a su tercera final de su carrera en siete participaciones e irá por su primer título luego de perder las finales en 2021 ante su compatriota Diego Schwartzman y el año pasado en 2025 frente al brasileño Joao Fonseca.

En tanto, en el segundo turno el ítalo-argentino Luciano Darderi, nacido en la localidad balnearia argentina de Villa Gesell pero nacionalizado italiano, se impuso ante Sebastián Báez (34) por 7-6(2) y 6-1 en una hora y 19 minutos.

Para Darderi esta será su mejor actuación en tres participaciones en el Abierto de Argentina, tras haber alcanzado los octavos de final en 2024 cuando cayó justamente ante Báez y haber perdido en octavos de final el año pasado tras perder frente al británico Jack Draper. EFE

