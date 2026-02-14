Espana agencias

El viento suspende la segunda etapa de la Vuelta y Marc Soler es el ganador

Guardar

Santomera (Murcia), 14 feb (EFE).- Las fuertes rachas de viento llevaron a suspender la segunda y última etapa de la edición número 46 de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida y el barcelonés Marc Soler, ganador en la jornada del viernes, es el vencedor de la prueba.

Así lo indicó la organización de la misma, cuya etapa de este sábado partió de la ciudad de Murcia e iba a llegar a Santomera tras 178,7 kilómetros de un pedaleo que se vio interrumpido muy pronto, en el kilómetro 24, como consecuencia del aire que alcanzó velocidades próximas a los 100 kilómetros por hora y que ponía en peligro la seguridad de los corredores, que se dirigieron hasta la hipotética meta pero sin que hubiese competencia.

La organización de la prueba emitió un comunicado que hizo público con el que argumentó la decisión adoptada.

"El fuerte viento que azota la Región ha obligado a paralizar la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia y la jornada se resolverá en un circuito urbano neutralizado en Santomera, ya sin control de tiempos. Habrá ganador de etapa, pero sin cambios en la clasificación general".

Así lo explicó el Club Murciano Organizador de Carreras Ciclistas, que es responsable del único evento deportivo de carácter internacional que se lleva a cabo de forma interrumpida desde hace más de cuatro décadas.

Tras las dudas iniciales por las adversas condiciones meteorológicas, los ciclistas se pusieron en marcha en la ciudad de Murcia con media hora de retraso respecto al horario previsto. La idea era completar un recorrido más corto pero manteniendo las ascensiones al Collado Bermejo y a la Cresta del Gallo antes de dirigirse hacia Santomera.

Sin embargo, el fuerte viento en el tramo inicial y las previsiones para el resto del recorrido obligaron a los corredores a parar en el kilómetro 24, a la altura de Alhama de Murcia, se añadió en dicho comunicado.

De este modo, Marc Soler es el ganador final después de haberse impuesto en la etapa del viernes, que se recortó igualmente por el viento disputada finalmente tras 83,5 kilómetros -el recorrido se acortó pues era de 178,5- entre Fortuna y Yecla.

Soler, de 32 años e integrante del UAE Team Emirates-XR, venció en el Altiplano tras 1 hora, 50 minutos y 34 segundos de carrera y aventajando en 19 segundos al danés Julius Johansen, su compañero de equipo; y en 40 con respecto al británico Tom Pidcock, del Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

El de Vilanova i la Geltrú lamentó lo ocurrido, por mucho que valorara lo hecho el día anterior. "Es una pena lo ocurrido porque teníamos ganas de hacer la etapa, pero las condiciones eran complicadas y lo impidieron", indicó.

"El viento sopló con fuerza y varios ciclistas cayeron, por lo que lo mejor era neutralizar la carrera y es lo que decidimos en el pelotón", añadió. EFE

Ij/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Raphinha última su recuperación y vuelve a realizar parte del entrenamiento con el grupo

Infobae

Cae una banda de contrabando con el decomiso de dos toneladas de tabaco en Sevilla

Infobae

Cierra el puerto de Castellón por los fuertes vientos y el temporal marítimo

Infobae

El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos

Infobae

Montero califica de "vodevil" la situación en Extremadura y acusa al PP de crear "zozobra"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid