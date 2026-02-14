Espana agencias

El PP traslada a la Comisión Europea su "preocupación" por la semilibertad concedida al exjefe de ETA 'Txeroki'

Guardar

El Partido Popular en el Parlamento Europeo ha remitido una carta al comisario europeo de Justicia para trasladarle una "preocupación social y jurídica de máxima gravedad" por la concesión de un régimen de semilibertad al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki'.

La misiva ha sido firmada por la vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del partido, Dolors Montserrat; el presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo y eurodiputado, Javier Zarzalejos; el eurodiputado y exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; y el eurodiputado y víctima del terrorismo, Borja Giménez Larraz.

Advierten de que la puesta en semilibertad de 'Txeroki' "no puede analizarse como un mero acto puntual de gestión penitenciaria", sino que "se inscribe en una práctica habitual", al señalar que "al menos 112 de los 119 presos de ETA en cárceles vascas han recibido beneficios penitenciarios que les permiten circular libremente por las calles de Euskadi y coincidir con sus víctimas".

Y, ello, sin que conste "que ninguno de los beneficiarios de estos privilegios haya expresado un arrepentimiento efectivo ni haya colaborado con las autoridades judiciales", pese a que "existen más de trescientos atentados terroristas sin resolver".

De los 35 beneficios penitenciarios del artículo 100.2 concedidos desde 2021, 30 han sido para condenados por terrorismo (un 85%), lo que evidencia que este régimen se aplica de forma claramente preferente a los etarras frente a los presos comunes.

DECISIÓN POLÍTICA

Los eurodiputados sitúan estas decisiones en un contexto político en el que "el partido que sustenta al Gobierno de España depende parlamentariamente del apoyo de EH Bildu", formación que describen como "heredera política del entorno de ETA" y que, según el texto, "ha hecho de la flexibilización penitenciaria, así como del traslado y la excarcelación de los presos de la organización terrorista, una exigencia explícita y reiterada".

"Cuando decisiones que afectan de manera tan directa a los derechos de las víctimas coinciden sistemáticamente con acuerdos de partido, el riesgo de instrumentalización de la política penitenciaria resulta evidente", sostienen, y reclaman "salvaguardar los derechos de las víctimas y los valores del Estado de Derecho".

Los eurodiputados solicitan a la Comisión Europea que requiera información al Gobierno de España "sobre las circunstancias y el fundamento jurídico" de los beneficios penitenciarios concedidos a Aspiazu; que se informe "sobre la existencia, en su caso, de colaboración con la justicia y de manifestaciones de arrepentimiento efectivo"; y que se pidan datos "sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los derechos de las víctimas" y los mecanismos para que puedan ser oídas antes de conceder beneficios penitenciarios.

La carta subraya además que estas concesiones se producen "en pleno proceso de reforma de la Directiva 2012/29/UE y en abierta contradicción con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025)", cuyo objetivo es "reforzar la protección frente a la victimización secundaria", en particular a la luz de los artículos 18 y 22 de la directiva.

Pese a la extrema gravedad de los hechos por los que fue condenado, "se le han aplicado normas de la legislación penitenciaria, en lo que consideramos un ejercicio desviado de las competencias de la Administración", señalan, al tiempo que denuncian que "las víctimas no han sido informadas, escuchadas ni tenidas en cuenta, ni disponen de mecanismos efectivos para recurrir estas decisiones en la fase de ejecución de las condenas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pablo Martínez se acuerda de Hugo Duro y la polémica de Mestalla: “Nadie ha olvidado nada”

Infobae

El Elche necesita frenar su caída ante un Osasuna lanzado

Infobae

Thomas Partey, acusado de dos nuevos cargos de violación

Infobae

Tevenet: "Solo pienso en trabajar y buscar la victoria en Granada"

Infobae

Álvaro Romero: "Estoy contento con la bajada, no con el resultado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsó más extranjeros en

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa