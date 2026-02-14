Espana agencias

Duelo total Rahm-DeChambeau en Adelaida

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El español Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau ofrecieron un auténtico duelo de colosos que tendrá su final este domingo para jugarse el triunfo en la segunda escala de la temporada del circuito LIV en The Grange Golf Club de Adelaida (Australia).

Dos de las más significadas figuras del circuito saudí se jugarán la victoria después de una tercera ronda vibrante que dejó a ambos en cabeza con un total de 197 golpes, 19 bajo el par del campo, con cinco de ventaja sobre el estadounidense Anthony Kim y seis respecto a los australianos Lucas Herbert y Cam Smith y el también norteamericano Peter Uihlein.

Rahm, que partía el sábado como líder en solitario, se complicó la vida de entrada con dos 'bogeys' seguidos en los dos hoyos iniciales y DeChambeau, con cinco pares seguidos, le alcanzó e incluso le superó al situarse líder.

El 'león de Barrika' reaccionó con aciertos en los hoyos 4, 7, 8 y 9, pero también el norteamericano encadenó cinco 'birdies' seguidos entre el 6 y el 10 en un intento de escaparse irremisiblemente al frente de la clasificación.

Consolidó DeChambeau su magnífico día con otros cuatro 'birdies' en los hoyos 12, 13, 14 y 16, pero un error en el 17 y un final pletórico de Rahm provocaron un empate al final de la jornada que avecina un domingo lleno de emociones.

El español, luchador como siempre, volvió a reponerse a un 'bogey' en el 13 y con tres 'birdies seguidos (14, 15 y 16) y un mágico 'eagle' con un tiro desde fuera de 'green' en el 18 acabó el día con una tarjeta de 66, dos más que DeChambeau (64), y con ambos en la cima.

La victoria debería estar entre las dos figuras del golf mundial. El buen fin de semana que están completando el español y el potente jugador de Modesto, más cinco golpes de desventaja son un muro muy importante para Kim, así como seis para Herbert, Smith y Uihlein, cuartos en una clasificación en la que el colombiano Sebas Muñoz aparece undécimo con 205 (-11), el chileno Joaquín Niemann decimotercero con 206 y el mexicano Abraham Ancer decimoséptimo con 207.

La actuación de Rahm y la reacción del inglés Tyrrell Hatton (séptimo con 204 impactos) han situado al Legión XIII al frente de la tabla por equipos, con -45 golpes, por delante del Ripper GC que encabezan Cameron Smith y Lucas Herbert, que acumula -40.

El Torque del chileno Joaquín Nieman, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz y el colombiano Muñoz es sexto con -31, y el Fireballs de Sergio García, Josele Ballester, Luis Masaveu y David Puig duodécimo con -10 tras otro mal día para los españoles. EFE

