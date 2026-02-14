Courtois: "Hemos hecho un gran partido"

Espana agencias

Madrid, 14 feb (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, ensalzó la imagen de su equipo en la goleada a la Real Sociedad (4-1), para encarar "con muy buena sensación" la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el Benfica.

"Nos vamos con muy buena sensación, hemos hecho un gran partido. Los últimos minutos se volvió más loco de ida y vuelta pero vamos con confianza al partido ante el Benfica", dijo Courtois.

"Es verdad que quizás a la Real le faltaba algún jugador por su esfuerzo en la Copa pero hemos estado muy bien de cara a la portería tras una buena semana de trabajo. Una buena victoria", añadió en Real Madrid TV.

Courtois celebró el regreso de jugadores tras lesión y que Álvaro Arbeloa no cambie de demarcación a centrocampistas como Fede Valverde y Eduardo Camavinga.

"Estamos felices de que jugadores que estaban lesionados están volviendo como Rüdiger, Trent o Carva. Los necesitamos a todos. Fede ha hecho un gran trabajo de lateral pero se ve lo que ayuda en el centro del campo", valoró.

"Poner a un lateral en su sitio aporta mucho. Se ha visto la calidad de Trent en varios pases muy buenos. Tener a todos listos ayuda para no poner a jugadores fuera de su posición. Espero que podamos contar pronto con los 24", sentenció. EFE

