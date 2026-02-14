Espana agencias

Aznar publica una foto junto a Juan Carlos I, "el Rey de las libertades y la democracia en España"

Guardar

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha publicado en la red social Instagram una foto junto al rey emérito, Juan Carlos I, con un breve mensaje en el que subraya el "reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España".

En la instantánea, realizada en lo que parece el salón de un hotel de una localización que se no se cita, se ve a un Aznar de pie y sonriente tomando la mano derecha del monarca, que se encuentra sentado y con aparente buen aspecto.

El expresidente ha publicado esta foto en un momento en el que se han sucedido las especulaciones sobre el estado de salud delicado por el que podría pasar el exjefe de Estado tras su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia.

No obstante, el entorno del emérito, de 88 años, ha asegurado que a pesar en Navidad sufrió "un bajón", se ha recuperado y ya tiene la mente puesta en su regreso a España el próximo mes de abril para participar en las regatas que se celebrarán en Sanxenxo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pablo Martínez se acuerda de Hugo Duro y la polémica de Mestalla: “Nadie ha olvidado nada”

Infobae

El Elche necesita frenar su caída ante un Osasuna lanzado

Infobae

Thomas Partey, acusado de dos nuevos cargos de violación

Infobae

Tevenet: "Solo pienso en trabajar y buscar la victoria en Granada"

Infobae

Álvaro Romero: "Estoy contento con la bajada, no con el resultado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España expulsó más extranjeros en

España expulsó más extranjeros en 2025 por motivos de “seguridad nacional”: la policía deportó a 3.398 personas durante el año pasado

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa