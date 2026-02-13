Espana agencias

Suben un 4,3 % los precios de los restaurantes y un 4,6 % los de comida rápida en enero

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- Los precios de los restaurantes y cafés subieron un 4,3 % interanual en enero, mientras que en el caso de los establecimientos de comida rápida el repunte fue superior, del 4,6 %, según el índice de precios de consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios en los servicios de comidas y bebidas en la restauración aumentaron un 0,5 % mensual, mientras que en el caso de los establecimientos de comida rápida la subida fue del 0,6 %.

Por su parte, los precios de los comedores y de las cafeterías de las universidades, de las escuelas y de las guarderías registraron un aumento del 2,8 % interanual y un leve retroceso respecto a diciembre (-0,1 %).

La subida de la restauración es superior a la inflación general, porque en enero el IPC en España se situó en el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, mientras que en la comparación mensual se registró una caída del 0,4 %. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Covirán ficha al alero estadounidense Javan Johnson

Infobae

Rescatados los dos senderistas a los que se buscaba en la zona del incendio de Cartagena

Infobae

La borrasca Oriana deja un solo barco en la línea Ceuta-Algeciras y muchos desperfectos

Infobae

La Cuenca del Duero mantiene 19 tramos en alerta roja y 15 en naranja

Infobae

Retenes de Castilla-La Mancha y la UME trabajan conjuntamente en El Robledo (Ciudad Real)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva cárcel de Guipúzcoa

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

ECONOMÍA

El interés de las hipotecas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid