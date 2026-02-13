Suben un 4,3 % los precios de los restaurantes y un 4,6 % los de comida rápida en enero

Madrid, 13 feb (EFE).- Los precios de los restaurantes y cafés subieron un 4,3 % interanual en enero, mientras que en el caso de los establecimientos de comida rápida el repunte fue superior, del 4,6 %, según el índice de precios de consumo (IPC) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios en los servicios de comidas y bebidas en la restauración aumentaron un 0,5 % mensual, mientras que en el caso de los establecimientos de comida rápida la subida fue del 0,6 %.

Por su parte, los precios de los comedores y de las cafeterías de las universidades, de las escuelas y de las guarderías registraron un aumento del 2,8 % interanual y un leve retroceso respecto a diciembre (-0,1 %).

La subida de la restauración es superior a la inflación general, porque en enero el IPC en España se situó en el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, mientras que en la comparación mensual se registró una caída del 0,4 %. EFE