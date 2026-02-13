Retenes de Castilla-La Mancha y la UME trabajan conjuntamente en El Robledo (Ciudad Real)

Ciudad Real, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Macha mantiene desplegados en El Robledo (Ciudad Real) tres retenes del servicio regional de extinción de incendios (Infocam), maquinaria y una autobomba, para trabajar de forma coordinada con la UME por la crecida del río Bullaque.

Los efectivos del Infocam y de la Unidad Militar de Emergencias desplegados en la zona están también pendientes de la evolución del embalse de Torre de Abraham, ante la previsión de lluvias en la cabecera del pantano, ha indicado a EFE la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, que ha presidido a primera hora de este viernes el Comité de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP) constituido por el temporal.

Fernández ha explicado que en la reunión se ha evaluado la situación actual en la que se encuentra la provincia y el dispositivo activado, en el que está participando también la empresa pública Tragsa, que tiene maquinaria trabajando en la zona de El Robledo, para reforzar y ampliar los diques de contención que protegen la parte baja del municipio.

Asimismo, ha indicado que en la localidad de El Torno, está operando una autobomba con dos efectivos para achicar agua de un canal.

A su vez, la UME cuenta en estos momentos con 40 efectivos desplegados sobre el terreno -aunque el número de militares podría incrementarse hasta 70 a lo largo de la jornada si fuera necesario- que están dotados de equipos de rescate y maquinaria especializada preparada para intervenir en caso de que aumente el caudal.

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real ha explicado que, aunque la situación está controlada, se mantiene una vigilancia constante ante las precipitaciones registradas aguas arriba.

En el ámbito de seguridad, ha comentado que la Policía Nacional mantiene 40 efectivos activos y podría movilizar hasta un centenar más en el plazo aproximado de hora y media ante una eventual emergencia, mientras que la Guardia Civil tiene capacidad para activar a otro gran número de efectivos de la provincia si la situación lo requiriera.

Los puntos más sensibles continúan localizados en el valle del Bullaque, especialmente en El Robledo, Luciana y Puebla de Don Rodrigo, a los que se suma también Fernán Caballero, como consecuencia de posibles crecidas del río Bañuelos.

Se estima que en este municipio pueda haber una nueva inundación, aunque de menor magnitud que las registradas en días anteriores.

Por otra parte, Fernández ha dado a conocer que este jueves se llevaron a cabo dos rescates, uno por parte de la Guardia Civil en Malagón, donde fueron auxiliadas dos personas cuyo vehículo quedó atrapado en el agua, y otro en una vivienda diseminada de Fuente el Fresno, de la que la UME evacuó a una pareja con dependencia.

Actualmente permanecen cortadas 23 carreteras en la provincia, principalmente en las comarcas de Montes Norte y Montes Sur. EFE

abc/rr/cc

(foto)