Memorialistas esperan que el Supremo inicie con Meirás el fin del expolio de los Franco

A Coruña, 13 feb (EFE).- El presidente de la asociación Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, Carlos Babío, ha explicado este viernes que una veintena de entidades gallegas esperan que el Tribunal Supremo inicie, con su próxima sentencia sobre el pazo de Meirás, el camino del fin del expolio del franquismo.

El Tribunal Supremo prevé acoger el próximo jueves 19 de febrero la votación y fallo sobre la propiedad del pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un palacete del siglo XIX construido por la escritora Emilia Pardo Bazán del que se apoderó el dictador Francisco Franco y en el que sus familiares veraneaban en ese espacio situado en el municipio coruñés de Sada.

Babío, arropado por más de una veintena de entidades, ha considerado en una conferencia de prensa que las anteriores sentencias suponen "un hito histórico" y espera que la que falta, del Tribunal Supremo, vuelva a significar que el pazo de Meirás continúa siendo un espacio público.

Los familiares de Franco "tienen que ser condenados a indemnizar al patrimonio público por posesión de mala fe e ilegal del pazo de Meirás", ha opinado Babío.

La sentencia del Tribunal Supremo debería ser "la llave" para "acabar con la impunidad del franquismo en lo que tiene que ver con el expolio de bienes", ha añadido acerca de una sentencia de 2021 que establece que el pazo de Meirás y sus fincas son propiedad del Estado y que los herederos de Franco debían desalojar la propiedad.

"Esperamos una sentencia ejemplar que marque el camino a la ruptura con la impunidad sobre otros expolios protagonizados por el dictador Franco y su régimen", ha agregado.

Babío ha subrayado que la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 2021, en el primer recurso contra la sentencia original, de 2020, reconoció a los herederos de Franco "como poseedores de buena fe" y les reconoció "un derecho de liquidación de la propiedad muy favorable para ellos".

Entonces el Estado aceptó aquel fallo, aunque luego, tras una campaña de recogida de firmas para evitar "volver a pagar por lo robado", cambió su postura y anunció un recurso.

"Sentimos vergüenza de que el Estado hubiese asumido pagar una sentencia millonaria a los Franco", ha dicho, y ha reivindicado el papel de la sociedad gallega en la lucha, primero contra el concepto fabricado de que el pazo de Meirás fue "un regalo entusiasta" del pueblo al dictador, y después para lograr las acciones judiciales para recuperar la propiedad. EFE

