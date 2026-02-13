Espana agencias

Memorialistas esperan que el Supremo inicie con Meirás el fin del expolio de los Franco

Guardar

A Coruña, 13 feb (EFE).- El presidente de la asociación Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, Carlos Babío, ha explicado este viernes que una veintena de entidades gallegas esperan que el Tribunal Supremo inicie, con su próxima sentencia sobre el pazo de Meirás, el camino del fin del expolio del franquismo.

El Tribunal Supremo prevé acoger el próximo jueves 19 de febrero la votación y fallo sobre la propiedad del pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un palacete del siglo XIX construido por la escritora Emilia Pardo Bazán del que se apoderó el dictador Francisco Franco y en el que sus familiares veraneaban en ese espacio situado en el municipio coruñés de Sada.

Babío, arropado por más de una veintena de entidades, ha considerado en una conferencia de prensa que las anteriores sentencias suponen "un hito histórico" y espera que la que falta, del Tribunal Supremo, vuelva a significar que el pazo de Meirás continúa siendo un espacio público.

Los familiares de Franco "tienen que ser condenados a indemnizar al patrimonio público por posesión de mala fe e ilegal del pazo de Meirás", ha opinado Babío.

La sentencia del Tribunal Supremo debería ser "la llave" para "acabar con la impunidad del franquismo en lo que tiene que ver con el expolio de bienes", ha añadido acerca de una sentencia de 2021 que establece que el pazo de Meirás y sus fincas son propiedad del Estado y que los herederos de Franco debían desalojar la propiedad.

"Esperamos una sentencia ejemplar que marque el camino a la ruptura con la impunidad sobre otros expolios protagonizados por el dictador Franco y su régimen", ha agregado.

Babío ha subrayado que la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 2021, en el primer recurso contra la sentencia original, de 2020, reconoció a los herederos de Franco "como poseedores de buena fe" y les reconoció "un derecho de liquidación de la propiedad muy favorable para ellos".

Entonces el Estado aceptó aquel fallo, aunque luego, tras una campaña de recogida de firmas para evitar "volver a pagar por lo robado", cambió su postura y anunció un recurso.

"Sentimos vergüenza de que el Estado hubiese asumido pagar una sentencia millonaria a los Franco", ha dicho, y ha reivindicado el papel de la sociedad gallega en la lucha, primero contra el concepto fabricado de que el pazo de Meirás fue "un regalo entusiasta" del pueblo al dictador, y después para lograr las acciones judiciales para recuperar la propiedad. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rey en homenaje a Tomás y Valiente:Cuesta creer que todavía haya quien justifique a ETA

Infobae

La muerte de una mujer en un incendio en Cáceres se investigará como violencia machista

Infobae

Raphael, "emocionado" por dar nombre a un Auditorio en Madrid: "Es mi vida, mi gente"

Infobae

Bolaños apela a la responsabilidad de los grupos para sacar adelante el escudo social

Infobae

Casi un 70 % de las agencias de viajes han bajado su facturación por la crisis ferroviaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa