La muerte de una mujer en un incendio en Cáceres se investigará como violencia machista

Mérida, 13 feb (EFE).- La muerte de un hombre y su pareja en un incendio ocurrido en diciembre del año pasado en una vivienda de Navalmoral de la Mata (Cáceres), en el que ambos resultaron gravemente heridos y días después fallecieron en un hospital de Madrid, se investigará como un supuesto caso de violencia machista.

La titular de la plaza 2 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata ha dictado un auto de inhibición a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un comunicado.

El auto de inhibición, que ha tenido entrada este viernes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, recoge que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones se refieren, sin perjuicio de ulterior calificación, a un supuesto de violencia contra la mujer y/o personas a que se refiere el ámbito de protección de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pudiendo constituir delito de lesiones y todoello a la vista de la relación afectiva existente o que ha existido entre la víctima y el denunciado”.

Fuentes del TSJEx informaron ayer a EFE de que el juzgado de Navalmoral estaba a la espera de recibir "una documentación" procedente de un juzgado madrileño.

A raíz del incendio, que se produjo el 4 diciembre en una vivienda que carecía de luz y agua, tanto la mujer como el hombre que estaban en esa casa, de 41 y 39 años, respectivamente, resultaron heridos graves por quemaduras.

Ambos fueron trasladados a hospitales de la localidad madrileña de Getafe (el varón) y Madrid (la mujer) y fallecieron días después como consecuencia de las heridas.

De confirmarse como un caso de violencia machista, sería la quinta muerte en Extremadura en 2025 y 47 en el conjunto de España. EFE

