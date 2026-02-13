Espana agencias

Juan Núñez empieza a trabajar en el Palau, en una nueva fase de recuperación de su rodilla

Guardar

Barcelona, 13 feb (EFE).- El base del Barça Juan Núñez ha iniciado una nueva fase en la recuperación de la lesión que sufre en la rodilla derecha en el Palau Blaugrana, donde volverá a compartir instalaciones con sus compañeros después de haber estado trabajando los últimos meses en al Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tras someterse a una artroscopia el 11 de marzo de 2025 para reparar una rotura del menisco externo de la rodilla derecha que le tuvo seis meses de baja, Núñez reaparecía al inicio de la última pretemporada azulgrana.

Sin embargo, el base internacional español se resintió de su lesión en el primer amistoso de verano ante el París Basketball y ya no ha vuelto a vestirse de corto para disputar un encuentro con el Barça.

Una nueva artroscopia realizada el pasado 1 de octubre determinó que el jugador estaría otro seis meses apartado de las canchas. Y Núñez ha realizado la mitad de este período de recuperación trabajando diariamente en el centro médico que el FC Barcelona tiene en las instalaciones de Sant Joan Despí, acompañado por profesionales del club y otros deportistas que, como él, sufren lesiones de larga duración.

Ahora, da un paso más en su recuperación trasladando sus sesiones de trabajo al Palau, donde combinará un intenso trabajo de gimnasio con actividad progresiva sobre el parqué para ir recuperando el tacto con el balón, y donde se sentirá más cerca de volver a formar parte del primer equipo.

Y es que, si se cumple los pronósticos, Juan Núñez podría ponerse a las órdenes de Xavi Pascual el próximo mes de abril, por lo que aún estaría a tiempo de sumar partidos y minutos en su segunda temporada de azulgrana.

En la campaña de su debut, antes de caer lesionado, disputó una cincuentena de partidos: 25 partidos de Euroliga (5 puntos y 7,4 de valoración) y 20 de Liga Endesa (5,1 puntos y 7,6 de valoración), además de los compromisos de Copa, Supercopa y Liga Catalana. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Confederación del Ebro sigue dos crecidas en paralelo en la cabecera y el tramo medio

Infobae

Unos 80 alumnos de Grazalema retomarán las clases presenciales en Ronda y Zahara

Infobae

La Unidad Militar de Emergencia se retira de Ciudad Real tras el caudal de los ríos

Infobae

Raphinha realiza parte del entrenamiento con el grupo

Infobae

El Casademont destituye a Jesús Ramírez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid