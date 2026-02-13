El año arranca con caída de precios en todas las autonomías y en casi todas las provincias

Madrid, 13 feb (EFE).- Los precios bajaron en el mes de enero en tasa mensual en todas las comunidades, más en Asturias y La Rioja (-0,7 %), y en todas las provincias excepto Ourense (0,3 %), según los datos del índice de precios de consumo (IPC) dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades, los precios cayeron por encima de la media (-0,4 %), además de en Asturias y La Rioja, en Canarias y Navarra (-0,6 %) y en Madrid, Extremadura, País Vasco y Castilla y León (-0,5 %).

Igualaron la media Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, además de Melilla, y registró un menor descenso Cantabria, además de Ceuta (-0,3 %).

Con estos descensos, solo Madrid llega al 3,0 % en tasa anual; Cantabria y la Comunidad Valenciana se sitúan en el 2,5 %; Baleares en el 2,4 %; Aragón, Canarias, Extremadura y País Vasco en el 2,3 %, igual que la media nacional; Navarra en el 2,2 %; Andalucía y Castilla y León en el 2,1 %; Cataluña en el 2,0 %; y Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja en el 1,9 %.

Por provincias, las mayores reducciones de precios en tasa mensual correspondieron a Albacete, Lugo y Salamanca (-0,8 %) y a La Rioja, Asturias y Santa Cruz de Tenerife (-0,7 %) y las menores, al margen de la subida de Ourense, a Tarragona y Teruel (-0,2 %).

Por grupos, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron más en Navarra (0,9 %), Baleares (0,8 %) y Madrid y Murcia (0,7 %), las cuatro, además de Melilla (1,1 %), por encima de la media, mientras que en Asturias solo aumentaron un 0,1 % y en Aragón, Castilla y León, Extremadura y La Rioja un 0,3 %.

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, subió en enero de forma destacada en Cantabria y Galicia (1,5 %) y algo menos en País Vasco (1,2 %), Extremadura (1,1 %) y Cataluña (1,0 %), con incrementos mucho menores en La Rioja (0,3 %) y Castilla-La Mancha (0,5 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, la tasa de inflación del pasado mes de enero, la acumulada en lo que va de año -que lógicamente coincide- y la anual, según los datos publicados este viernes por el INE:

MENSUAL

ACUMULADA

ANUAL

ANDALUCÍA

-0,4

-0,4

2,1

ARAGÓN

-0,4

-0,4

2,3

ASTURIAS

-0,7

-0,7

1,9

BALEARES

-0,4

-0,4

2,4

CANARIAS

-0,6

-0,6

2,3

CANTABRIA

-0,3

-0,3

2,5

CASTILLA Y LEÓN

-0,5

-0,5

2,1

CASTILLA-LA MANCHA

-0,4

-0,4

1,9

CATALUÑA

-0,4

-0,4

2,0

COMUNIDAD VALENCIANA

-0,4

-0,4

2,5

EXTREMADURA

-0,5

-0,5

2,3

GALICIA

-0,4

-0,4

1,9

MADRID

-0,5

-0,5

3,0

MURCIA

-0,4

-0,4

1,9

NAVARRA

-0,6

-0,6

2,2

PAÍS VASCO

-0,5

-0,5

2,3

RIOJA, LA

-0,7

-0,7

1,9

CEUTA

-0,3

-0,3

2,9

MELILLA

-0,4

-0,4

2,4

NACIONAL

-0,4

-0,4

2,3

EFE

esv/lml