Espana agencias

El año arranca con caída de precios en todas las autonomías y en casi todas las provincias

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- Los precios bajaron en el mes de enero en tasa mensual en todas las comunidades, más en Asturias y La Rioja (-0,7 %), y en todas las provincias excepto Ourense (0,3 %), según los datos del índice de precios de consumo (IPC) dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por comunidades, los precios cayeron por encima de la media (-0,4 %), además de en Asturias y La Rioja, en Canarias y Navarra (-0,6 %) y en Madrid, Extremadura, País Vasco y Castilla y León (-0,5 %).

Igualaron la media Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, además de Melilla, y registró un menor descenso Cantabria, además de Ceuta (-0,3 %).

Con estos descensos, solo Madrid llega al 3,0 % en tasa anual; Cantabria y la Comunidad Valenciana se sitúan en el 2,5 %; Baleares en el 2,4 %; Aragón, Canarias, Extremadura y País Vasco en el 2,3 %, igual que la media nacional; Navarra en el 2,2 %; Andalucía y Castilla y León en el 2,1 %; Cataluña en el 2,0 %; y Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja en el 1,9 %.

Por provincias, las mayores reducciones de precios en tasa mensual correspondieron a Albacete, Lugo y Salamanca (-0,8 %) y a La Rioja, Asturias y Santa Cruz de Tenerife (-0,7 %) y las menores, al margen de la subida de Ourense, a Tarragona y Teruel (-0,2 %).

Por grupos, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron más en Navarra (0,9 %), Baleares (0,8 %) y Madrid y Murcia (0,7 %), las cuatro, además de Melilla (1,1 %), por encima de la media, mientras que en Asturias solo aumentaron un 0,1 % y en Aragón, Castilla y León, Extremadura y La Rioja un 0,3 %.

Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, subió en enero de forma destacada en Cantabria y Galicia (1,5 %) y algo menos en País Vasco (1,2 %), Extremadura (1,1 %) y Cataluña (1,0 %), con incrementos mucho menores en La Rioja (0,3 %) y Castilla-La Mancha (0,5 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, la tasa de inflación del pasado mes de enero, la acumulada en lo que va de año -que lógicamente coincide- y la anual, según los datos publicados este viernes por el INE:

MENSUAL

ACUMULADA

ANUAL

ANDALUCÍA

-0,4

-0,4

2,1

ARAGÓN

-0,4

-0,4

2,3

ASTURIAS

-0,7

-0,7

1,9

BALEARES

-0,4

-0,4

2,4

CANARIAS

-0,6

-0,6

2,3

CANTABRIA

-0,3

-0,3

2,5

CASTILLA Y LEÓN

-0,5

-0,5

2,1

CASTILLA-LA MANCHA

-0,4

-0,4

1,9

CATALUÑA

-0,4

-0,4

2,0

COMUNIDAD VALENCIANA

-0,4

-0,4

2,5

EXTREMADURA

-0,5

-0,5

2,3

GALICIA

-0,4

-0,4

1,9

MADRID

-0,5

-0,5

3,0

MURCIA

-0,4

-0,4

1,9

NAVARRA

-0,6

-0,6

2,2

PAÍS VASCO

-0,5

-0,5

2,3

RIOJA, LA

-0,7

-0,7

1,9

CEUTA

-0,3

-0,3

2,9

MELILLA

-0,4

-0,4

2,4

NACIONAL

-0,4

-0,4

2,3

EFE

esv/lml

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Guardia Civil investiga el arrollamiento de un turismo por un tren Alvia en Talavera

Infobae

Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a madre e hijo en Almería

Infobae

Detenido un prófugo de Finlandia que se escondía en una autocaravana en Alicante

Infobae

El PP quiere que el municipio natal de Lambán condene las críticas de Óscar López

Infobae

Aceptan el despido de un vigilante que no fue al trabajo tras cambiarle las vacaciones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa