El año arranca con caída de precios en todas las autonomías y en casi todas las provincias

Madrid, 13 feb (EFE).- Los precios bajaron en el mes de enero en tasa mensual en todas las comunidades, más en Asturias y La Rioja (-0,7 %), y en todas las provincias excepto Ourense (0,3 %), según los datos del índice de precios de consumo (IPC) dados a conocer este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por comunidades, los precios cayeron por encima de la media (-0,4 %), además de en Asturias y La Rioja, en Canarias y Navarra (-0,6 %) y en Madrid, Extremadura, País Vasco y Castilla y León (-0,5 %).
Igualaron la media Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, además de Melilla, y registró un menor descenso Cantabria, además de Ceuta (-0,3 %).
Con estos descensos, solo Madrid llega al 3,0 % en tasa anual; Cantabria y la Comunidad Valenciana se sitúan en el 2,5 %; Baleares en el 2,4 %; Aragón, Canarias, Extremadura y País Vasco en el 2,3 %, igual que la media nacional; Navarra en el 2,2 %; Andalucía y Castilla y León en el 2,1 %; Cataluña en el 2,0 %; y Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja en el 1,9 %.
Por provincias, las mayores reducciones de precios en tasa mensual correspondieron a Albacete, Lugo y Salamanca (-0,8 %) y a La Rioja, Asturias y Santa Cruz de Tenerife (-0,7 %) y las menores, al margen de la subida de Ourense, a Tarragona y Teruel (-0,2 %).
Por grupos, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron más en Navarra (0,9 %), Baleares (0,8 %) y Madrid y Murcia (0,7 %), las cuatro, además de Melilla (1,1 %), por encima de la media, mientras que en Asturias solo aumentaron un 0,1 % y en Aragón, Castilla y León, Extremadura y La Rioja un 0,3 %.
Por su parte, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, subió en enero de forma destacada en Cantabria y Galicia (1,5 %) y algo menos en País Vasco (1,2 %), Extremadura (1,1 %) y Cataluña (1,0 %), con incrementos mucho menores en La Rioja (0,3 %) y Castilla-La Mancha (0,5 %).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, la tasa de inflación del pasado mes de enero, la acumulada en lo que va de año -que lógicamente coincide- y la anual, según los datos publicados este viernes por el INE:
MENSUAL
ACUMULADA
ANUAL
ANDALUCÍA
-0,4
-0,4
2,1
ARAGÓN
-0,4
-0,4
2,3
ASTURIAS
-0,7
-0,7
1,9
BALEARES
-0,4
-0,4
2,4
CANARIAS
-0,6
-0,6
2,3
CANTABRIA
-0,3
-0,3
2,5
CASTILLA Y LEÓN
-0,5
-0,5
2,1
CASTILLA-LA MANCHA
-0,4
-0,4
1,9
CATALUÑA
-0,4
-0,4
2,0
COMUNIDAD VALENCIANA
-0,4
-0,4
2,5
EXTREMADURA
-0,5
-0,5
2,3
GALICIA
-0,4
-0,4
1,9
MADRID
-0,5
-0,5
3,0
MURCIA
-0,4
-0,4
1,9
NAVARRA
-0,6
-0,6
2,2
PAÍS VASCO
-0,5
-0,5
2,3
RIOJA, LA
-0,7
-0,7
1,9
CEUTA
-0,3
-0,3
2,9
MELILLA
-0,4
-0,4
2,4
NACIONAL
-0,4
-0,4
2,3
EFE
esv/lml