Acex cifra en 5.000 millones/año la necesidad de inversión en conservación de carreteras

Madrid, 13 feb (EFE).- La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) considera prioritario invertir 5.000 millones de euros al año en la conservación de carreteras.

En concreto, cifran en 2.000 millones de euros al año las necesidades de conservación de carreteras del Estado, incluidos los 1.000 km de autopistas de peaje revertidas al Estado.

Adicionalmente, se deberían destinar otros 2.000 millones a la red autonómica y 1.000 millones en las diputaciones provinciales, según indican en un comunicado, en el que recalcan que solo así se lograría asegurar una conservación adecuada de todas las vías, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de transportes por carretera y la seguridad de los usuarios.

Según un informe sectorial sobre la conservación de carreteras que hace una comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido y que ha sido promovido por Acex, se subraya que España ha invertido desde 2009 hasta 2017 el 50 % de lo que invierten los países vecinos (22.489 euros/km equivalente).

Todo ello, pese a que las carreteras soportan tráficos superiores a los que se contemplaron al planificarlas y registran una demanda de usuarios cada día más significativa.

Aunque Acex apunta que actualmente esta diferencia ha descendido a un 30 % (datos 2024: 36.441 euros/km equivalente) gracias, en parte, al incremento presupuestario desde 2022 y a los fondos europeos, el déficit acumulado que arrastra el sector desde hace quince años obliga a aumentar la inversión en conservación de carreteras de manera urgente y realizarla de forma sostenida a lo largo de los años.

Países como Alemania destinaban a conservación hasta el 70 % de la inversión total en carreteras en 2017.

Para la asociación, la Red de Carreteras del Estado, con cerca de 40.000 kilómetros equivalentes, debería contar con una inversión anual de en torno a 2.000 millones de euros, lo que supondría aproximadamente 50.000 euros/km equivalente.

Se trata de un nivel de financiación similar al que países como Alemania o Francia ya destinaban hace casi una década.

En el ámbito de las comunidades autónomas, que actualmente invierten unos 944 millones, la dotación necesaria debería situarse igualmente en torno a los 2.000 millones/año.

Por su parte, en las diputaciones y cabildos, cuya inversión actual alcanza los 652 millones, el esfuerzo presupuestario debería incrementarse hasta los 1.000 millones.

Según datos de la asociación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debería renovar cada año 2.600 kilómetros mediante campañas específicas de refuerzo de firmes.

Además, Acex considera necesario destinar mayor inversión al mantenimiento de taludes por posibles desprendimientos, más si cabe con los efectos de las últimas borrascas.

Asimismo, pide mejorar el mantenimiento de señales y marcas viales, túneles y mejoras en la seguridad vial.

"Sin una planificación adecuada y una financiación suficiente y sostenible, el deterioro de las carreteras seguirá siendo imparable, con un impacto directo en la calidad del servicio público que prestan las carreteras", insiste. EFE