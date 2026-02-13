Espana agencias

0-4. El Chelsea, a octavos de final de la FA Cup sin problemas

Guardar

Londres, 13 feb (EFE).- El Chelsea, sin excesivos problemas, accedió a los octavos de final de la FA Cup con un sencillo triunfo ante el Hull City comandado por Pedro Neto, que hizo un 'hat trick' con gol olímpico incluido.

Los 'Blues', que no pudieron contar con el lesionado Marc Cucurella, necesitaron cuarenta minutos para romper la resistencia del Hull, pero a partir de ahí fue pan comido para el cuadro de Liam Rosenior.

Hasta el primer gol de Neto, eso sí, fue un festival de fallos en la definición del Chelsea, que erró tres goles cantados, uno del propio portugués, otro de Estevao tras regatear al portero y otro de Liam Delap, el peor de todos.

El delantero inglés taponó un balonazo en largo del portero del Hull, la pelota rebotó en él, tocó en el larguero y botó en la línea, pero Delap, en lugar de empujar la pelota y despejar la incertidumbre de si había entrado o no, se puso a protestar, perdió la ventaja y le acabaron taponando el tiro. Surrealista.

Después se resarciría con tres asistencias, la primera a Neto, que definió con un gran disparo cruzado desde fuera del área.

Ya en la segunda parte, el portugués anotó un gol olímpico, con dudas de si Jorrell Hato la había tocado en el primer palo, y después de que Estevao aprovechara otro pase de gol con jugadón incluido de Delap, Neto completó su 'hat trick' al mandar a guardar una descarga de espaldas dentro del área del propio Delap.

El Chelsea es el primer equipo clasificado a los octavos de final de la FA Cup, seguido del Wrexham, que eliminó por 1-0 al Ipswich Town. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bajan hasta 2.808 los desalojados en Andalucía y 700 emergencias gestionadas este viernes

Infobae

Registrado un terremoto de 3,8 grados con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga)

Infobae

El Barça es líder con goleada y el Manzanares acaba con la racha de ElPozo

Infobae

0-0. Sergio Herrera frena al Elche y mantiene la racha de Osasuna

Infobae

Restringen la circulación de camiones por la AP-7 en La Jonquera por el fuerte viento

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa