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370 efectivos velarán por la seguridad en el partido Rayo Vallecano-AEK de Atenas

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Madrid, 8 abr (EFE).- El dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de ida de cuartos de final de la Liga Conferencia, que se disputará este jueves en el Estadio de Vallecas, en Madrid, entre el Rayo y el AEK de Atenas griego, estará integrado por cerca de 370 efectivos.

El encuentro, en el que se prevé la asistencia de unos 745 aficionados griegos con entrada, ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que implica que los clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales.

Entre estas medidas destacan la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos al estadio.

A ellas se suman como refuerzo despliegues preventivos de las fuerzas de seguridad, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

En esta ocasión el operativo estará formado por agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Brigada Provincial de Información, la Brigada Móvil, Unidad de Subsuelo, Unidad de Caballería y Guías Caninos.

También, agentes de la Policía Municipal de Madrid y componentes de Samur-Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

Se prevé la asistencia al partido de unos 745 aficionados griegos con entrada sobre un aforo máximo de casi 15.000 personas.

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos. EFE

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