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Albares asegura que Pedro Sánchez no tendría "ningún inconveniente" en recibir a María Corina Machado

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tendría "ningún inconveniente" en recibir a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que estará el 18 de abril en Madrid con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

Albares ha recordado que ya ha hablado "en varias ocasiones" con Machado y "es muy libre de venir a España". Así, ha señalado que, si le solicita un encuentro o pide otra reunión "a cualquier otro nivel", no habría "ningún inconveniente en recibirla".

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, el ministro ha añadido además que "no es el dueño de la agenda del presidente del Gobierno" pero ha insistido en que no habría, si lo solicitara, "ningún problema ni inconveniente" en ser recibida por Pedro Sánchez. Dicho esto, ha defendido que el Ejecutivo español, "a diferencia de otros partidos políticos en España", no tiene a su candidato "en Caracas".

"Lo que queremos es que sea el pueblo de Venezuela --el que elija--, de manera libre, democrática, pacífica y genuinamente venezolana, quien sea su presidente o su presidenta. Otros lo tienen ya decidido aquí, en España, antes de que se vote", ha advertido.

ELECCIONES EN HUNGRÍA Y LA VISITA DE VANCE

Preguntado por la cita electoral en Hungría del próximo domingo 12 de abril y la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, para apoyar al primer ministro, Viktor Orbán, Albares ha replicado que responde al pueblo húngaro la decisión de elegir a sus gobernantes.

A su juicio, las elecciones democráticas son "un debate entre los ciudadanos de ese país", donde desde la tranquilidad tienen que escuchar, "entre ellos", las distintas ofertas para después ir a votar "libremente" con "una información veraz y con conocimiento de cada programa electoral".

"Cuanto más tranquilos se les deje, cuanto más ese debate sea exclusivamente entre los ciudadanos de ese país, en este caso Hungría, mucho mejor. Y que sean ellos los que decidan quién tiene que estar al frente de su país", ha reafirmado.

Así, ha deseado que el gobierno que esté en Hungría, como en cualquier país europeo, practique "los valores europeístas" que suponen "trabajar en equipo" y defender, en todo momento, "la tolerancia, la igualdad, la pluralidad" y el apoyo Ucrania "en su defensa de una guerra de agresión".

Además, ha recordado que el Gobierno español "siempre" se ha mostrado contrario a los vetos de Orbán a la ayuda a Ucrania pues, según ha dicho, se trata de respaldar "a una democracia que está en estos momentos en peligro".

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