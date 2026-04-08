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Cae un clan familiar que retenía a un hombre en régimen de esclavitud para vender drogas

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Elda (Alicante), 8 abr (EFE).- Un total de diez personas, dos de ellas menores, de una misma familia han sido detenidas en Elda (Alicante) por la supuesta venta de drogas y sometimiento de un hombre en régimen de esclavitud al utilizarle para los trapicheos a cambio de sustancias estupefacientes.

La Policía Nacional comenzó las investigaciones a raíz del conocimiento de la reactivación de un punto de venta de drogas en un barrio de la localidad, por lo que inició un dispositivo de vigilancia que determinó que la organización delictiva, compuesta por una misma familia, se dedicaba a la venta de marihuana, cocaína y heroína en una vivienda con fuertes medidas de seguridad.

A la vez, se recibió la denuncia de un varón que residía en la vivienda de los investigados a los que acusaba de haberle sometido a un régimen de esclavitud y denigración al haberle acogido en la casa y suministrarle sustancias estupefacientes a cambio de participar en la venta de droga.

En un momento dado, la situación cambió y comenzó a recibir palizas por parte de los cabecillas del clan, que se quedaron también con la pensión que recibía, hasta que finalmente pudo huir de la vivienda.

Una treintena de agentes realizaron, previa autorización judicial, la entrada y registro del domicilio investigado en el que se intervinieron diversas joyas y 2.970 euros en efectivo, y se llevó a cabo la detención de todos los integrantes de la red, siete hombres y tres mujeres, entre ellos dos menores de edad, por los delitos de extorsión, detención ilegal, robo con violencia, defraudación de fluido eléctrico, grupo criminal, delito contra el patrimonio, tráfico de drogas y trato degradante.

Los supuestos autores han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elda y la Fiscalía de Menores de Alicante. EFE

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