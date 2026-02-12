Espana agencias

Treinta años del asesinato de ETA de Tomás y Valiente: El TC recuerda su legado y firmeza

Guardar

Madrid, 12 feb (EFE).- Treinta años después del asesinato a manos de ETA del magistrado Francisco Tomás y Valiente, el Tribunal Constitucional (TC) ha recordado este jueves la "huella imborrable" de su legado como jurista "excepcional" por su rigor intelectual, su compromiso cívico y su firmeza en la defensa de los valores democráticos.

"A Francisco Tomás y Valiente le arrebataron la vida demasiado pronto, pero nunca nada ni nadie podrá borrar la profunda huella de su legado, ni el recuerdo de su ejemplo", ha asegurado el presidente del TC, Cándido Cónde-PUmpido, en el homenaje que este tribunal ha rendido este jueves a Tomas y Valiente asesinado a tiros el 14 de febrero de 1996 a los 63 años por dos etarras en su despacho de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Su hijo Francisco Tomas y Valiente, once de los doce magistrados del Constitucional y los presidentes eméritos Pedro Cruz Villalón, María Emilia Casas, Pascual Sala, Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Luis María López Guerra y Rafael Gómez Ferrer -estos dos últimos trabajaron con él durante su periodo en el TC, doce años en total, seis como presidente- han sido algunos de los asistentes al acto de recuerdo.

Treinta rosas rojas se han depositado en el monolito situado a la entrada de la sede del Constitucional y tras un minuto de silencio, su presidente Conde-Pumpido ha defendido que Tomás y Valiente encarnó "con coherencia y valentía la figura del verdadero hombre de Estado, siempre guiado por la razón y la palabra".

Sin ceder nunca a la rabia ni a la venganza, ha añadido, se mantuvo firme a la democracia con vocación de justicia, sin olvidar que practicó con su ejemplo y él mismo dejó por escrito que "el mejor homenaje es siempre el recuerdo".

Conde-Pumpido ha querido con sus palabras que este homenaje no se centrara solo en el recuerdo de su "vil asesinato" ni en la brutalidad de muerte, pues es "innegable" el legado profesional e intelectual que dejó durante doce años en el Constitucional.

"Gracias a su generosidad y buen hacer, el tribunal cuenta con unas bases sólidas desde las que trabajar en favor de los derechos fundamentales, la libertad y la igualdad", ha enfatizado, antes de mostrarse convencido de que Tomás y Valiente se sentiría "profundamente orgulloso" de que aquella norma, la Constitución, la que tampoco tiempo de estudio dedicó, "ha demostrado su fortaleza, su capacidad de adaptación y su vigencia".

Por eso, ha dejado claro que por mucho tiempo que pase este tribunal no olvidará su conocimientos ni enseñanzas. Su legado permanece vivo en sus libros, en su retrato en el salón de plenos y en cada premio, calle y plaza o aula que lleva su nombre, ha concluido el presidente del TC. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ceferin: "Estoy muy contento por vuelta de R.Madrid y Barcelona a familia fútbol europeo"

Infobae

Hoy será noticia. Sábado, 14 de febrero

Infobae

Un estudio de la Universidad de Cádiz sitúa en Jerez el primer partido de fútbol en España

Infobae

España está lista para aplicar sistema de verificación de edad pero solo en dominios ".es"

Infobae

Buscan al pesquero Itoitz, propiedad del alcalde de Muxía y cuyos tripulantes se salvaron

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa