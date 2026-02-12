Treinta años del asesinato de ETA de Tomás y Valiente: El TC recuerda su legado y firmeza

Madrid, 12 feb (EFE).- Treinta años después del asesinato a manos de ETA del magistrado Francisco Tomás y Valiente, el Tribunal Constitucional (TC) ha recordado este jueves la "huella imborrable" de su legado como jurista "excepcional" por su rigor intelectual, su compromiso cívico y su firmeza en la defensa de los valores democráticos.

"A Francisco Tomás y Valiente le arrebataron la vida demasiado pronto, pero nunca nada ni nadie podrá borrar la profunda huella de su legado, ni el recuerdo de su ejemplo", ha asegurado el presidente del TC, Cándido Cónde-PUmpido, en el homenaje que este tribunal ha rendido este jueves a Tomas y Valiente asesinado a tiros el 14 de febrero de 1996 a los 63 años por dos etarras en su despacho de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

Su hijo Francisco Tomas y Valiente, once de los doce magistrados del Constitucional y los presidentes eméritos Pedro Cruz Villalón, María Emilia Casas, Pascual Sala, Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Luis María López Guerra y Rafael Gómez Ferrer -estos dos últimos trabajaron con él durante su periodo en el TC, doce años en total, seis como presidente- han sido algunos de los asistentes al acto de recuerdo.

Treinta rosas rojas se han depositado en el monolito situado a la entrada de la sede del Constitucional y tras un minuto de silencio, su presidente Conde-Pumpido ha defendido que Tomás y Valiente encarnó "con coherencia y valentía la figura del verdadero hombre de Estado, siempre guiado por la razón y la palabra".

Sin ceder nunca a la rabia ni a la venganza, ha añadido, se mantuvo firme a la democracia con vocación de justicia, sin olvidar que practicó con su ejemplo y él mismo dejó por escrito que "el mejor homenaje es siempre el recuerdo".

Conde-Pumpido ha querido con sus palabras que este homenaje no se centrara solo en el recuerdo de su "vil asesinato" ni en la brutalidad de muerte, pues es "innegable" el legado profesional e intelectual que dejó durante doce años en el Constitucional.

"Gracias a su generosidad y buen hacer, el tribunal cuenta con unas bases sólidas desde las que trabajar en favor de los derechos fundamentales, la libertad y la igualdad", ha enfatizado, antes de mostrarse convencido de que Tomás y Valiente se sentiría "profundamente orgulloso" de que aquella norma, la Constitución, la que tampoco tiempo de estudio dedicó, "ha demostrado su fortaleza, su capacidad de adaptación y su vigencia".

Por eso, ha dejado claro que por mucho tiempo que pase este tribunal no olvidará su conocimientos ni enseñanzas. Su legado permanece vivo en sus libros, en su retrato en el salón de plenos y en cada premio, calle y plaza o aula que lleva su nombre, ha concluido el presidente del TC. EFE

