Renfe suspende los tramos Terrassa-Manresa (R4) y Blanes-Maçanet (R1) a causa del viento

Barcelona, 12 feb (EFE).- La compañía Renfe ha decidido suspender esta mañana los trenes lanzadora que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.

Los tramos afectados por la suspensión de los trenes se realizarán con servicio alternativo por carretera.

También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte.

Renfe ha señalado que se han tomado estas medidas después de que esta madrugada se hayan hecho marchas exploratorias en la red ferroviaria para comprobar si existían afectaciones a causa de las fuertes rachas de viento que se están produciendo en Cataluña.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado también en la red social X que, "por alerta de fuertes rachas de viento, el servicio comercial en el ámbito de Barcelona se iniciará una vez reconocidas las líneas".

Esta alerta afecta exclusivamente a los trenes de media distancia, larga distancia y rodalies, y no a la línea de alta velocidad, ha precisado Adif.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya anunció ayer que los trenes sufrirán este jueves reducciones puntuales de la velocidad que afectarán al servicio por el temporal de viento.

Ante las medidas anunciadas por el Govern de la Generalitat para hacer frente al episodio de vendavales con riesgo extremo en toda Cataluña a partir de la pasada medianoche, FGC informó de que adecuará el servicio de trenes y el de las explotaciones turísticas que gestiona, como algunas estaciones de esquí, que permanecerán cerradas durante todo el día. EFE