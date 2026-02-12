Óscar López acusa al PP de hacer "política basura" y avisa: No hay posibilidad de que el PSOE se abstenga en Extremadura

La tensión política en torno a la posibilidad de elecciones anticipadas en diversas comunidades autónomas se ha intensificado en las últimas semanas, con acusaciones cruzadas sobre el uso partidista de las instituciones regionales. Según consignó Europa Press, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, advirtió que la estrategia de adelantar elecciones forma parte de una maniobra de bloqueo diseñada para debilitar al PSOE y favorecer al Partido Popular (PP), en particular en regiones estratégicas como Extremadura. López remarcó que, bajo ningún concepto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se abstendrá para allanar el camino a la investidura de la candidata popular María Guardiola a la presidencia de la comunidad autónoma.

Durante una entrevista con Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, López negó de forma rotunda cualquier posibilidad de facilitar un gobierno del PP en Extremadura mediante la abstención del PSOE. Insistió en que “no” existe tal opción y añadió que nadie lo ha solicitado. Enfatizó que el PP estaría utilizando la convocatoria de elecciones como recurso político para intentar que el PSOE pierda dos escaños, y criticó la instrumentalización partidista de las comunidades autónomas por parte de la oposición, cuyo objetivo sería forzar repeticiones electorales incluso si esto implica mantener bloqueadas las instituciones durante largos periodos. López resaltó que las competencias más sensibles, como sanidad y educación, quedan afectadas por este tipo de maniobras, lo que, a su juicio, representa una política irresponsable.

Según detalló Europa Press, el titular socialista fue especialmente crítico con la actitud del PP, a quien calificó como el partido “más destructivo de la democracia española”. López atribuyó esta deriva al hecho de que los populares están replicando discursos, tácticas y marcos mentales de la ultraderecha, en referencia explícita a Vox, a quien, afirmó, solo están fortaleciendo mediante estas estrategias. Recordó que hace dos meses, la ministra Pilar Alegría propuso al Gobierno de Aragón, bajo gestión popular, una abstención para desbloquear los presupuestos, pero el presidente autonómico Jorge Azcón optó por convocar elecciones.

López recalcó que la actitud del PP actual difiere sustancialmente de la voluntad de acuerdo que, según su visión, caracterizaba al partido en el pasado. Acusó a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo de haber apostado únicamente por lo que denominó “política basura y política ultra” al incluir a Vox en gobiernos de distintas regiones. Considera que la principal consecuencia de la gestión de Feijóo sería la normalización de la ultraderecha en las instituciones autonómicas y municipales.

En cuanto al avance y el peso de Vox, López identificó este fenómeno como la “gran X” del escenario político: un crecimiento de la extrema derecha que estaría marcando la agenda y contaminando el debate. Para el ministro, el Partido Popular tenía en su mano la capacidad de contener este auge, pero optó por blanquear, copiar y abrir las puertas a Vox en distintas instancias gubernamentales. López asoció directamente el retroceso del PP hacia posiciones más ultras con la decisión de incorporar a Vox a las coaliciones de gobierno.

El ministro rechazó que el actual Gobierno central tenga responsabilidad en el crecimiento de Vox. “Absolutamente, no”, respondió de forma categórica, defendiendo que el Ejecutivo combate el discurso ultraderechista con políticas concretas. Según López, estas medidas incluyen el destacado crecimiento económico en comparación con los países de la OCDE, cifras récord de empleo, incrementos en las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como la regularización de los trabajadores migrantes. Argumentó que estas iniciativas contribuyen a desarmar los argumentos de la ultraderecha, al garantizar derechos socioeconómicos.

El dirigente socialista también abordó la cuestión sobre la necesidad de negociar normativas en el Parlamento recurriendo al respaldo de partidos independentistas como Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Europa Press reseñó que López defendió la búsqueda de apoyos parlamentarios “debajo de las piedras” como método legítimo para impulsar reformas sociales, incrementar el SMI o promover leyes que garanticen estabilidad laboral. Rechazó que esta dinámica debilite al Gobierno y responsabilizó al PP por impedir regularmente la aprobación de distintas iniciativas legislativas, lo que consideró una táctica diseñada “para desgastar” al Ejecutivo.

López además cuestionó el foco de la oposición en temas como la okupación, argumentando que el problema principal reside, a su entender, en la dificultad de acceso a la vivienda. El ministro acusó al PP de fomentar el descontento social con el objetivo de erosionar al Gobierno, afirmando que tales discursos “acaba recogiendo la ultraderecha”.

Por último, el ministro lamentó que el actual liderazgo del PP, encabezado por Feijóo, se haya alejado del modelo conciliador que, según López, caracterizaba a la formación conservadora en otras etapas. Señaló que esperaba un Partido Popular más centrado, tradicional y proclive a los acuerdos bajo su actual presidente, pero consideró que la gestión de Feijóo se ha limitado a prácticas políticas extremas, con la consecuencia de consolidar a la ultraderecha en los mecanismos de poder. La entrevista, reproducida por Europa Press, subraya el clima de acusaciones e incompatibilidades políticas en el actual panorama institucional, especialmente en comunidades como Extremadura, donde la formación de gobierno permanece en el centro del enfrentamiento partidista.